Atlanta recibe hoy a la Selección Argentina, pero también es una ciudad con una historia fascinante. Estas son cinco curiosidades que la hacen única.

Atlanta acapara la atención de los fanáticos del fútbol porque hoy recibe a la Selección Argentina para un nuevo partido del Mundial 2026. Sin embargo, la capital del estado de Georgia también es una de las ciudades más importantes de Estados Unidos por su historia, su economía y su influencia cultural. Detrás de sus modernos edificios esconde varias curiosidades que muchos desconocen.

Una de ellas es que Atlanta nació como un pequeño punto ferroviario. La ciudad fue fundada en 1837 como el final de una importante línea de tren y, gracias a su ubicación estratégica, creció rápidamente hasta convertirse en un gran centro comercial y de transporte del sur del país. Hoy es la capital del estado de Georgia y una de las áreas metropolitanas más pobladas de Estados Unidos.

Otra particularidad es que allí nació Coca-Cola. La famosa bebida fue creada en 1886 por el farmacéutico John Stith Pemberton. Con el paso de los años, la empresa instaló su sede mundial en Atlanta, donde también funciona el museo World of Coca-Cola, uno de los lugares más visitados por los turistas.

Atlanta recibe hoy a la Selección Argentina El Museo World of Coca-Cola es uno de sus principales atractivos turísticos de Atlanta. Tripadvisor Atlanta también alberga el aeropuerto con mayor movimiento de pasajeros del mundo. El Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson recibe cada año a decenas de millones de viajeros y funciona como uno de los principales centros de conexión aérea de Estados Unidos. Su intensa actividad lo convierte en una pieza clave para los vuelos nacionales e internacionales.

La ciudad también es conocida como la "Hollywood del sur". En las últimas décadas, numerosas películas y series eligieron Atlanta y sus alrededores como escenario de filmación. Producciones de Marvel, además de títulos populares como The Walking Dead, aprovecharon los estudios y los beneficios fiscales que ofrece el estado de Georgia para la industria audiovisual.