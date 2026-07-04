Cuánto sale viajar a Atlanta para ver el partido de Argentina contra Egipto

La clasificación de la Selección argentina a los octavos de final del Mundial 2026 disparó el interés de miles de hinchas que sueñan con estar presentes en las tribunas de Atlanta para el cruce frente a Egipto . Sin embargo, la aventura mundialista en suelo estadounidense demanda un presupuesto considerable.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni se medirá con Egipto el próximo martes 7 de julio a las 13 en el Mercedes-Benz Stadium, escenario que espera una importante presencia de simpatizantes albicelestes.

En materia de transporte aéreo, las tarifas disponibles arrancan en torno a los $2,4 millones para un viaje ida y vuelta. Algunas alternativas incluyen escalas en ciudades como San Pablo, Lima o Miami antes de arribar a Atlanta.

Entre las opciones disponibles aparecen vuelos de LATAM Airlines desde aproximadamente $3,4 millones, mientras que propuestas de American Airlines rondan los $4,8 millones. Por el momento, Aerolíneas Argentinas no contaba con disponibilidad para llegar antes del encuentro mundialista.

A los costos del traslado se suman las entradas para el partido. En los sitios de reventa no oficiales, los tickets se ofrecen entre 1.795 y 4.200 dólares, cifras que equivalen aproximadamente a entre $2,7 millones y más de $6 millones según la cotización vigente.

Paquete completo

La alternativa de contratar un paquete integral con vuelo y hospedaje en hoteles de cuatro estrellas también implica una erogación significativa. Los valores comienzan en unos $5,4 millones por viajero para estadías breves durante la fase eliminatoria.

Quienes prefieren organizar el recorrido por cuenta propia pueden encontrar departamentos temporarios por cerca de $611.000 por tres noches, algunos ubicados a poca distancia del estadio donde jugará el combinado nacional.

Según datos difundidos por Airbnb, los argentinos lideran las reservas internacionales en Atlanta y Miami durante estas semanas del Mundial, con grupos de amigos y familias de hasta cuatro integrantes entre los perfiles más habituales.

La ilusión de acompañar a la Albiceleste en busca de un nuevo paso hacia el título sigue intacta, aunque el sueño de vivir el Mundial desde las tribunas estadounidenses está reservado para bolsillos capaces de afrontar cifras millonarias.