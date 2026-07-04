Vacaciones de invierno: cómo entretener a los chicos sin que las pantallas sean protagonistas

Las vacaciones de invierno ya comenzaron y los chicos estarán dos semanas lejos de las aulas. Durante el receso escolar, las familias reorganizan sus rutinas y buscan alternativas para que los más pequeños disfruten de su tiempo libre.

En un contexto marcado por las bajas temperaturas, que invitan a permanecer puertas adentro, uno de los principales desafíos es encontrar propuestas de entretenimiento que no dependan exclusivamente del uso de pantallas.

Frente a este escenario, el psicólogo infato-juvenil Emiliano Barrera (Mat. 1474), comparte con MDZ una serie de recomendaciones y estrategias para lograr un equilibrio saludable entre el uso de tecnología y otras actividades recreativas, para que los dispositivos no se conviertan en el centro de las vacaciones, pero tampoco queden completamente excluidos.

En primer lugar, el especialista remarcó el rol de los adultos como modelo de aprendizaje : "El adulto, si usa mucho el teléfono, está operando un modelo de aprendizaje para que los chicos terminen teniendo mayor intencionalidad o mayor motivación para usar dispositivos y no otro tipo de cosas. Uno opera con el ejemplo".

Por eso, recomendó que durante las vacaciones de invierno los adultos se involucren activamente en el tiempo libre de los chicos, dedicándoles atención y proponiéndoles actividades acordes a sus gustos e intereses.

Los adultos operan como modelo de aprendizaje en los chicos.

"No hace falta estar todo el tiempo con ellos, pero sí ayudarlos a armar planes, hacer cosas divertidas. Muchas veces los adultos les programamos cosas a los chicos que creemos que están bien, pero no tenemos en cuenta los intereses o las prioridades que los niños puedan tener", explicó Barrera.

Uso saludable de pantallas

Barrera no demoniza el uso de pantallas. Por el contrario, sostiene que el acceso a los dispositivos no es necesariamente algo malo y remarca que la clave es la cantidad de tiempo que los chicos utilizan la tecnología y cómo se combinan con otras actividades de recreación, juego y descanso.

"Nos encontramos con un desafío porque los chicos en vacaciones tienen más tiempo libre. Y a diferencia del verano, que uno puede disponer de que jueguen en el patio de una casa, en la calle o afuera, en invierno, la tecnología, el uso de pantallas, de consolas y demás es el gran candidato para cubrir esos períodos de tiempo", dijo.

En este sentido, la recomendación no pasa por prohibir los dispositivos o reducir al mínimo su uso, sino en promover su equilibrio. Como ejemplo, el psicólogo señaló que si un niño usa la pantalla durante 30 o 40 minutos, luego debería dedicar el doble o el triple de ese tiempo a otra actividad antes de volver a usarla.

"Son reglas bastante claras y precisas para que los chicos sepan cuánto pueden estar con un dispositivo. El tiempo dependerá de la edad", detalló.

El especialista recomienda no prohibir el uso de pantallas, sino limitar su uso y combinarlo con otra actividades. Shutterstock

En esa línea, la Sociedad Argentina de Pediatría aconseja evitar pantallas en menores de 2 años, limitar a un máximo de 1 hora de 3 a 5 años, y menos de 1 hora de 6 a 12 años.

Además del tiempo, el especialista destacó que también es importante prestar atención a la calidad del uso de las pantallas. "No es lo mismo pasar una hora y media jugando a algo altamente estimulante que ver una película en familia, comentarla, reírse y compartir la experiencia. El tiempo es el mismo, pero la calidad no", enfatizó.

Por otra parte, recomendó fomentar actividades compartidas con hermanos o amigos, ya que favorece la interacción y la socialización. "Podemos propiciar que el uso de la tecnología tenga un compromiso de conexión social con otros", indicó.

Sin embargo, advirtió que estas experiencias deben desarrollarse bajo la supervisión de un adulto y teniendo en cuenta la edad de cada niño, para determinar qué contenidos, juegos o plataformas son adecuadas en cada caso.

Actividades para los chicos en vacaciones de invierno

Este año, el Gran Mendoza preparó una programación que combina teatro, cine, circo, muestras inmersivas, videojuegos, talleres, espectáculos musicales y actividades al aire libre.

MDZ Estilo seleccionó actividades para disfrutar durante el receso escolar, lejos de las pantallas, con opciones gratuitas y otras de bajo costo:

Ciudad de los chicos: el programa de la Ciudad de Mendoza que incluye una muestra interactiva, cine y espectáculos de magia, circo, teatro, talleres artísticos, propuestas literarias y actividades recreativas en Plaza Independencia, entre otras.

HEY Festival: del 7 al 18 de julio en la Nave UNCuyo. Incluye funciones de cine, teatro, ballet, talleres de cerámica, literatura, doblaje, danza K-pop, creación sonora, patio de juegos, espacios deportivos y un rincón literario pensado para compartir la lectura en familia.

Actividades en Godoy Cruz: desde un parque tecnológico hasta funciones gratuitas de circo en plazas y espacios verdes, Godoy Cruz tiene diferentes propuestas para que los chicos disfruten durante las vacaciones de invierno.

Guaymallén y un "Invierno Re Copado": en diferentes espacios del departamento, ofrecerán funciones, juegos recreativos y espectáculos infantiles.

La agenda de Maipú: las actividades combinan cultura, lectura y hasta propuestas para gamers.

Las Heras: en "Las Heras Selección Mundial en Vacaciones", se recorrerán distintos distritos con actividades recreativas y espectáculos gratuitos.

Para ver la guía completa de todas las actividades seleccionadas por MDZ Estilo, se puede ingresar al siguiente link.