Arrancan las vacaciones de invierno: cuándo volverán las clases en Mendoza según la DGE

Los estudiantes en edad escolar iniciaron hoy las vacaciones de invierno. Hasta cuándo durará el receso escolar y cuándo vuelven las clases.

La Dirección General de Escuelas (DGE) informó este viernes que, como quedó establecido en el calendario escolar 2026, el lunes 6 de julio dará comienzo a las vacaciones de invierno y finalizará el viernes 17 de julio en todos los niveles y modalidades, tanto en establecimientos escolares de gestión estatal como privada.

Si bien el receso empieza oficialmente el lunes, con la ola polar la DGE decidió suspender las clases en toda la provincia durante el jueves y durante toda la jornada del viernes, por lo que los chicos tendrán dos días libres adicionales.

Cuándo volverán las clases tras las vacaciones de invierno Con este panorama y según marca el calendario oficial de la DGE, las escuelas se preparan para recibir a los estudiantes en las aulas el lunes 20 de julio y comenzar con las actividades correspondientes de la segunda mitad del año.

Este año, tanto para alumnos de Nivel Inicial como aquellos estudiantes de niveles Primario y Secundario que no adeuden espacios curriculares, las clases terminarán el viernes 27 de noviembre.

El período de recuperación de saberes, destinados a estudiantes que deban espacios curriculares, se desarrollará desde el lunes 30 de noviembre hasta el viernes 18 de diciembre.