Se suspenden las clases en todo Mendoza en el turno tarde y nocturno

Se mantiene la suspensión de clases presenciales en toda la provincia de Mendoza tanto para el turno tarde como el vespertino y nocturno. Esto se debe a las condiciones climáticas extremas que está viviendo la provincia. La medida, siguiendo las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil, se basa en las condiciones meteorológicas extremas en toda la provincia y dificultades en los caminos y rutas.

Autoridades de la UNCuyo comunicaron la suspensión de clases presenciales para el turno tarde del viernes 3 de julio en las escuelas dependientes de la Casa de Estudios. Es una decisión que se tomó en consonancia con lo resuelto por la Dirección General de Escuelas y la recomendación de Defensa Civil por las temperaturas extremas y la evolución de los pronósticos.

La medida alcanza tanto al Colegio Universitario Central (CUC), al Departamento de Aplicación Docente (DAD), al Magisterio, y al Martín Zapata. La Escuela de Agricultura de General Alvear y el Liceo Agrícola tienen una modalidad de cursado de turno mañana con horario extendido.

Mendoza seguirá bajo frío extremo este viernes 3 de julio. El Servicio Meteorológico Nacional anticipó una jornada parcialmente nublada, con leve ascenso de la temperatura y vientos leves del noreste, marcando uno de los tramos más crudos del invierno.

Para este viernes, la máxima prevista será de apenas 3 grados, mientras que la mínima llegará a -1 grado. En cordillera, el informe indica cielo poco nuboso, por lo que no se esperan nevadas durante la jornada en alta montaña.

Aunque el viernes seguirá con registros muy bajos, el fin de semana marcará un cambio en las temperaturas. Para el sábado 4 de julio se espera nubosidad variable, ascenso de la temperatura y heladas. La máxima llegará a 12 grados, mientras que la mínima será de -2 grados.

El sábado también volverán las condiciones invernales en cordillera, donde el pronóstico anticipa nevadas. En el llano, en cambio, la principal característica será el ascenso térmico durante la tarde, después de una mañana muy fría.

Para el domingo 5 de julio, el tiempo se presentará con poca nubosidad, leve ascenso de la temperatura y nuevas heladas. La máxima prevista será de 13 grados y la mínima se mantendrá en -2 grados, con vientos leves del noreste y cielo poco nuboso en cordillera.