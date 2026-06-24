Viento Zonda: suspendieron las clases presenciales en una ciudad de Mendoza
La Dirección General de Escuelas suspendió las clases presenciales en todos los niveles y modalidades en Malargüe.
La Dirección General de Escuelas (DGE) suspendió este martes las clases presenciales del turno tarde en todos los niveles y modalidades en Malargüe. Esto se hizo siguiendo las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil.
En el resto de la provincia el servicio educativo se brinda con total normalidad.
La actividad escolar deberá desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza.