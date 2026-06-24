Viajar en avión será más caro: de cuánto es el aumento y desde cuándo rige

Comprar un pasaje de avión en Argentina tendrá un nuevo costo adicional desde este sábado. El Gobierno actualizó la Tasa de Seguridad de la Aviación, un cargo incluido dentro del precio final del ticket y destinado a financiar parte del servicio que presta la Policía de Seguridad Aeroportuaria en las terminales del país.

La medida fue formalizada a través de la Resolución 565/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, publicada en el Boletín Oficial. Según la norma, la actualización comienza a regir a los tres días de su publicación y se aplicará sobre los pasajes emitidos con posterioridad a esa fecha, por lo que alcanzará a las compras realizadas desde el sábado 27 de junio.

El cambio más fuerte se sentirá en los vuelos de cabotaje. En esos casos, la tasa pasará de $260 a $1.725 por pasajero, lo que implica una suba del 565%. Para los vuelos regionales e internacionales, en cambio, el valor continuará establecido en US$1,40. Aunque se trata de un cargo específico y no de una tarifa aérea, su incremento se suma al monto total que paga el usuario al momento de comprar el boleto.

El Gobierno justificó la actualización por el aumento de los costos operativos vinculados a la prestación del servicio de seguridad de la aviación civil. El valor en pesos no se modificaba desde enero de 2023, por lo que la administración nacional sostuvo que era necesario recomponer la relación entre el costo del servicio y el tributo que lo financia. En la práctica, el impacto será más visible en los tramos nacionales, especialmente en rutas cortas o pasajes de menor valor.

La Tasa de Seguridad de la Aviación se aplica a los pasajeros que embarcan en vuelos regulares de cabotaje, regionales o internacionales desde aeropuertos y aeródromos que forman parte del Sistema Nacional de Aeropuertos. Es decir, no se cobra como un pago separado en ventanilla, sino que aparece incorporada dentro de la composición final del ticket aéreo.

El cargo está vinculado al servicio público de seguridad frente a actos de interferencia ilícita, una tarea que realiza la Policía de Seguridad Aeroportuaria. La PSA tiene a su cargo controles, vigilancia, verificación de personas, equipajes, cargas y aeronaves, además de la respuesta ante situaciones críticas dentro del ámbito aeroportuario. Por eso, la tasa funciona como una fuente de financiamiento específica para esas tareas.

Quiénes no deben pagar la tasa

La normativa contempla excepciones para algunos grupos de pasajeros. No pagan la tasa los menores de 3 años en vuelos de cabotaje ni los menores de 2 años en vuelos regionales o internacionales. También quedan exceptuados los diplomáticos, quienes viajen en aeronaves públicas nacionales o provinciales en cumplimiento de una misión específica y los pasajeros en tránsito que llegan a un aeropuerto, hacen escala y continúan en el mismo vuelo.

El aumento no significa que todos los pasajes suban en la misma proporción, porque el valor final depende de la aerolínea, la ruta, la anticipación de compra, la demanda y otros cargos asociados al transporte aéreo. Sin embargo, desde este sábado habrá un recargo más alto en los tickets alcanzados por la medida. En un contexto de costos sensibles para el turismo y los viajes de cabotaje, la actualización agrega otro componente al precio que pagan los pasajeros cada vez que vuelan.