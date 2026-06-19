Donald Trump presentó el nuevo Air Force One, un avión de 400 millones de dólares obsequiado por Qatar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó el nuevo Air Force One, un Boeing 747-8 de 400 millones de dólares que Estados Unidos aceptó como regalo del gobierno de Qatar. La aeronave sustituirá al Boeing 747-2, con más de 35 años de servicio. Se prevé un sobrevuelo sobre Washington el 4 de julio.

El avión sustituirá al Boeing 747-2 que ha servido a presidentes durante más de 35 años y encabezará un gran sobrevuelo sobre Washington el 4 de julio, fecha del 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos.

Trump regresó de Europa el jueves por la mañana en el antiguo avión, y el personal de la Casa Blanca publicó mensajes de despedida al veterano aparato en las redes sociales. “Buen trabajo, buen y fiel servidor. ‘El último viaje'”, dijo el director de comunicaciones de Trump, Steven Cheung, en una publicación en X.

Trump bajó las escaleras del enorme avión dentro de un hangar en la Base Conjunta Andrews, situado en las afueras de Washington y que ha servido como aeropuerto presidencial durante décadas.

“Nunca habrá otro igual. Es único. Se considera el avión más lujoso del mundo”, dijo el mandatario norteamericano. “Cuando se construyó, se hizo con un nivel de calidad que probablemente nunca se vuelva a ver”, reportó CBS News y supo la Agencia Noticias Argentinas.

Trump dijo que el hangar desde donde hablaba tuvo que construirse especialmente para albergar el nuevo avión, que es mucho más grande que el anterior.

La Fuerza Aérea informó en un comunicado que la aeronave pronto comenzará a realizar “vuelos de puesta en servicio”, su “examen final” antes de que pueda utilizarse para transportar al presidente.

Trump y el nuevo avión presidencial

Trump rechaza críticas por utilizar un avión qatarí de regalo

Trump rechazó las críticas que alegan que aceptar un avión de regalo de un gobierno extranjero representa un conflicto de intereses o un riesgo para la seguridad.

“¿Por qué nuestros militares, y por ende nuestros contribuyentes, deberían verse obligados a pagar cientos de millones de dólares cuando pueden obtenerlo gratis de un país que quiere recompensarnos por un trabajo bien hecho?», publicó Trump en Truth Social el año pasado. “Solo un tonto no aceptaría este regalo en nombre de nuestro país”.

Trump declaró que el avión qatarí se utilizará hasta que se entregue una nueva flota de aviones Boeing a la Fuerza Aérea en 2028.

Nuevos colores en el Air Force One

Según se informó, se eliminó la combinación de colores azul claro ideada por Jacqueline Kennedy y utilizada en los aviones presidenciales desde entonces.

En su lugar, luce un fuselaje rojo, blanco, dorado y azul oscuro

La Fuerza Aérea anunció el viernes que el nuevo avión comenzará pronto sus vuelos de prueba. Según un comunicado de la Fuerza Aérea, estos vuelos servirán como “prueba final” para la modificación de la aeronave.