Estados Unidos levantó el bloqueo marítimo a Irán tras el acuerdo firmado por Donald Trump

Estados Unidos levantó este jueves el bloqueo naval que mantenía sobre Irán y habilitó nuevamente el tránsito de buques comerciales con destino y origen en puertos iraníes. La medida fue anunciada por el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) tras la firma de un acuerdo impulsado por el presidente Donald Trump para poner fin a la guerra.

El anuncio fue realizado por el Centcom a través de sus canales oficiales, donde confirmó que las fuerzas estadounidenses dejaron de impedir el tránsito marítimo hacia y desde las zonas costeras iraníes.

Según detalló el organismo militar con sede en Florida, todas las acciones destinadas a aplicar el bloqueo quedaron suspendidas de manera inmediata. No obstante, aclaró que mantendrá presencia militar en la región para supervisar el cumplimiento de los compromisos asumidos por ambas partes.

En su comunicado, el Centcom señaló que las fuerzas estadounidenses ya no están bloqueando el ingreso o la salida de embarcaciones comerciales en puertos iraníes. La medida representa uno de los principales puntos incluidos en el acuerdo firmado digitalmente por Trump y las autoridades iraníes durante una cena celebrada en el Palacio de Versalles, en Francia.

Pese al levantamiento de las restricciones, el organismo remarcó que los grandes buques militares estadounidenses permanecerán en el área general. El objetivo, según explicó, será garantizar que todos los aspectos del acuerdo sean respetados y permanezcan plenamente vigentes.

La presencia naval busca asegurar que los compromisos alcanzados entre las partes se implementen de acuerdo con los términos establecidos en el memorando firmado esta semana.

El impacto del bloqueo impuesto en abril

El bloqueo marítimo había sido ordenado por Donald Trump el 13 de abril como una medida de presión sobre Irán en el contexto del conflicto que enfrentaba a ambos países y a sus aliados en la región.

Durante el período en que estuvo vigente la restricción, el Centcom informó que logró desviar 142 buques comerciales que intentaban operar en la zona afectada. Además, indicó que nueve embarcaciones fueron inhabilitadas por incumplir las órdenes impartidas por las fuerzas estadounidenses.

La medida tuvo repercusiones sobre una de las rutas marítimas más relevantes del planeta debido a su cercanía con el estrecho de Ormuz, un paso estratégico para el comercio energético internacional por el cual circula aproximadamente el 20 % del petróleo mundial, por lo que cualquier alteración en su funcionamiento tiene impacto directo sobre los mercados energéticos internacionales y las cadenas globales de suministro.

Los próximos pasos hacia un acuerdo definitivo

El memorando de entendimiento también contempla el cese de las hostilidades en todos los frentes vinculados al conflicto. Entre ellos figura el escenario del Líbano, donde Israel mantiene una ofensiva contra la milicia chiíta Hezbolá, aliada estratégica de Teherán.

Además, el documento establece un plazo de 60 días para que Estados Unidos e Irán negocien un acuerdo de paz definitivo. Ese futuro entendimiento incluiría cuestiones consideradas estratégicas para ambas naciones.

Entre los temas previstos para la negociación figuran el programa nuclear iraní, el eventual alivio de sanciones económicas aplicadas sobre Teherán y la liberación de miles de millones de dólares correspondientes a fondos iraníes que permanecen congelados.

La firma del acuerdo y el levantamiento del bloqueo representan así un paso inicial hacia una etapa de negociaciones más amplia, cuyo resultado podría redefinir la relación entre Washington y Teherán durante los próximos meses.