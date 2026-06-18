Kansas City y Dallas: qué visitar durante el Mundial
Barbecue, arte, barrios históricos y estadios icónicos: qué visitar en las dos ciudades estadounidenses que en este Mundial 2026 reciben a miles de argentinos.
Para muchos argentinos, el Mundial también es una oportunidad para descubrir Estados Unidos. Kansas City y Dallas, separadas por unos 820 kilómetros, ofrecen experiencias muy diferentes pero igualmente atractivas. Desde el mejor barbecue del país hasta barrios creativos, museos de nivel internacional y algunos de los estadios más impresionantes del planeta.
Kansas City: la sorpresa mejor guardada de Estados Unidos
Quienes llegan por primera vez desde Argentina suelen esperar una ciudad de paso y terminan encontrando uno de los destinos urbanos más agradables del país. Kansas City combina historia, arquitectura, música y una gastronomía que atrae visitantes de todo el mundo.
La experiencia comienza en el National WWI Museum and Memorial, que además de albergar una de las colecciones más importantes sobre la Primera Guerra Mundial ofrece las mejores vistas panorámicas de la ciudad. Muy cerca aparece Union Station, una joya arquitectónica restaurada que hoy funciona como centro cultural y gastronómico.
Pero si hay algo que define a Kansas City es el barbecue. Restaurantes legendarios como Joe's Kansas City Bar-B-Que y Arthur Bryant's son auténticos templos culinarios donde las costillas, el brisket y las carnes ahumadas forman parte de la identidad local. La visita puede completarse en Country Club Plaza, uno de los distritos comerciales más elegantes del Medio Oeste, o en el animado Power & Light District, donde los hinchas suelen reunirse durante los partidos.
Dallas: la gran vidriera texana
Dallas representa una versión más moderna y cosmopolita de Estados Unidos. Rascacielos, diseño, gastronomía y entretenimiento se combinan en una ciudad que mira constantemente hacia el futuro.
La postal más reconocida es Reunion Tower, desde donde se obtienen vistas espectaculares del skyline. Los amantes de la historia encuentran una parada obligatoria en Dealey Plaza y el Sixth Floor Museum, vinculados a la figura del presidente John F. Kennedy.
Para quienes buscan experiencias urbanas, Deep Ellum ofrece murales, música en vivo y una atmósfera creativa difícil de encontrar en otras ciudades texanas. Muy cerca, Bishop Arts District reúne cafeterías, diseño independiente y restaurantes de autor. Y para los fanáticos de la gastronomía, Pecan Lodge se ha convertido en uno de los grandes referentes del barbecue texano.
Dos ciudades, una misma experiencia mundialista
Kansas City y Dallas muestran dos caras complementarias de Estados Unidos. Una conserva un espíritu más relajado y tradicional; la otra exhibe la energía de una gran metrópolis del siglo XXI.
Sin embargo, ambas comparten algo fundamental: durante el Mundial se transforman en puntos de encuentro para miles de argentinos. Entre camisetas albicelestes, reuniones en bares, recorridos turísticos y largas sobremesas, estas ciudades demuestran que la experiencia mundialista puede ser tan memorable fuera del estadio como dentro de él.