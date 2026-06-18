Kansas City y Dallas: qué visitar durante el Mundial

Barbecue, arte, barrios históricos y estadios icónicos: qué visitar en las dos ciudades estadounidenses que en este Mundial 2026 reciben a miles de argentinos.

El Diego presente en una bandera de hinchas argentinos en Kansas City , una ciudad que en este Mundial 2026 ofrece mucho más que fútbol: gastronomía, cultura, diseño urbano y algunas de las experiencias más atractivas de Estados Unidos.

Para muchos argentinos, el Mundial también es una oportunidad para descubrir Estados Unidos. Kansas City y Dallas, separadas por unos 820 kilómetros, ofrecen experiencias muy diferentes pero igualmente atractivas. Desde el mejor barbecue del país hasta barrios creativos, museos de nivel internacional y algunos de los estadios más impresionantes del planeta.

Country Club Plaza es un shopping ubicado en Kansas City. https://countryclubplaza.com/ Kansas City: la sorpresa mejor guardada de Estados Unidos Quienes llegan por primera vez desde Argentina suelen esperar una ciudad de paso y terminan encontrando uno de los destinos urbanos más agradables del país. Kansas City combina historia, arquitectura, música y una gastronomía que atrae visitantes de todo el mundo.

La experiencia comienza en el National WWI Museum and Memorial, que además de albergar una de las colecciones más importantes sobre la Primera Guerra Mundial ofrece las mejores vistas panorámicas de la ciudad. Muy cerca aparece Union Station, una joya arquitectónica restaurada que hoy funciona como centro cultural y gastronómico.

Pero si hay algo que define a Kansas City es el barbecue. Restaurantes legendarios como Joe's Kansas City Bar-B-Que y Arthur Bryant's son auténticos templos culinarios donde las costillas, el brisket y las carnes ahumadas forman parte de la identidad local. La visita puede completarse en Country Club Plaza, uno de los distritos comerciales más elegantes del Medio Oeste, o en el animado Power & Light District, donde los hinchas suelen reunirse durante los partidos.

Power & Light District es una zona de entretenimientos ubicada en el centro de Kansas City. https://lh3.googleusercontent.com/gps-cs-s/APNQkAEkFLzPzzB6IKafJXxt-PXRHUSmebn4_sry8PtoOUr07hyHldX2C5ME6-GFKzNjG-pu5i7bM3knzMfX8MNyLdp-mVHQ8tA0R3ElbMQbdlFhGfaLFJ1cLOelbL5Y2yuoyJpmOQc=w644-h460-n-k-no-nu Dallas: la gran vidriera texana Dallas representa una versión más moderna y cosmopolita de Estados Unidos. Rascacielos, diseño, gastronomía y entretenimiento se combinan en una ciudad que mira constantemente hacia el futuro.