Fueron liberados los dos mendocinos detenidos cuando llevaban ayuda humanitaria a Gaza

Después de más de un mes de incertidumbre, Paula Giménez y Lucas Aguilera recuperaron la libertad este miércoles 24 de junio tras permanecer detenidos en Libia desde el pasado 24 de mayo. Ambos integraban una caravana internacional que buscaba llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza .

La noticia fue confirmada a través de un mensaje difundido por personas cercanas a los mendocinos. “Lucas y Paula ya fueron liberados, en este momento ya se encuentran en Estambul”, señalaron.

Horas después comenzaron a circular imágenes donde se los puede ver celebrando su liberación. En una de ellas, Paula Giménez aparece sonriente junto a Lucas Aguilera mientras expresa con alegría: “Argentina libre”.

También se difundió un mensaje grabado por Lucas Aguilera, quien relató parte de lo vivido durante el tiempo que permanecieron detenidos. “Fueron días durísimos”, afirmó, y contó que la convivencia con personas de distintos países les permitió encontrar fortaleza pese a las diferencias de idioma, cultura y religión.

En su mensaje, Aguilera sostuvo que el sufrimiento que atraviesa la población palestina fue una de las motivaciones que les permitió resistir durante el cautiverio. Además, destacó la unión que se generó entre los integrantes del grupo al que llamaron “los 10 del Magreb”, conformado por personas de distintas nacionalidades.

El mendocino aseguró que la experiencia reforzó su convicción sobre la importancia de la cooperación entre los pueblos. También manifestó que continuará apoyando la causa palestina y agradeció las muestras de acompañamiento recibidas durante las últimas semanas.

Quiénes son los mendocinos y cómo ocurrió la detención

Paula Giménez, de 42 años, es psicóloga, mientras que Lucas Aguilera, de 49, es médico veterinario. Ambos son mendocinos, directores de investigación de la agencia de noticias NODAL e integraban el convoy humanitario Global Sumud Maghreb, una misión civil y pacífica que buscaba llevar asistencia a Gaza.

Según explicó Adalberto Aguilera, hermano de Lucas, los dos tienen una larga trayectoria vinculada a la militancia social, la investigación y la defensa de los derechos humanos. Desde esa convicción decidieron sumarse a una misión que calificó como riesgosa, impulsados por un fuerte compromiso con la solidaridad.

El recorrido comenzó en Estambul y luego continuó hacia Trípoli, donde se reunieron con la caravana internacional. Aunque contaban con la documentación necesaria para transitar por Libia y habían recibido apoyo de gran parte de la población local, fueron detenidos cuando intentaban obtener autorización para avanzar por el noreste del país. Según relató su familia, las dificultades esperadas estaban más cerca de Egipto y de la frontera con Gaza, por lo que el arresto en territorio libio tomó por sorpresa a todos los integrantes de la misión.