Cada vez más caro: qué porcentaje del sueldo destinan los mendocinos al alquiler

La regla internacional del 30% - 35% establece que el costo mensual del alquiler no debe superar el tercio de los ingresos para garantizar estabilidad financiera y el resto de los gastos del mes. Este cálculo contempla únicamente el valor del alquiler, sin incluir servicios ni expensas.

Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) considera que, en promedio, se puede destinar hasta un 40% de los ingresos a la vivienda. En este caso, el porcentaje sí incluye gastos asociados, como servicios y expensas.

Sin embargo, la realidad de los inquilinos mendocinos está por encima de esos parámetros. Según el último informe de la consultora Inmodata Mendoza, en promedio destinan el 50% de sus ingresos al pago del alquiler , una proporción que supera tanto la referencia internacional como la recomendación de la OCDE.

Organismos internacionales sugieren destinar entre el 30% y el 40% del sueldo a vivienda.

Inmodata Mendoza tomó como referencia el sueldo de un empleado de comercio con 5 años de antigüedad, que ronda los 1.200.000 pesos mensuales. En paralelo, el valor promedio de un departamento de dos habitaciones con cochera en la Ciudad de Mendoza se ubica en torno a los 600.000 pesos. En consecuencia, el alquiler se lleva el 50% de los ingresos de un trabajador.

"El cálculo para una persona sola es que el 50% solamente se te va en alquiler en Ciudad, sin contar expensas, sin contar impuestos, cuando ese número debería estar entre el 30-35%", detalló en diálogo con MDZ Radio, Andy Landa , agente inmobiliario y director de Inmodata Mendoza.

La situación es incluso más compleja en otros departamentos del Gran Mendoza. En Guaymallén, los alquileres promedian los 630.000 pesos, mientras que en Godoy Cruz rondan los 620.000 pesos, lo que eleva aún más la proporción de ingresos destinada a vivienda.

Las zonas más elegidas para alquilar y los valores

"Para personas o parejas solas es muy buscado lo que es zona de Godoy Cruz. Las familias buscan algo un poco más alejado como Guaymallén, Maipú, Luján, en barrios privados o barrios un poco más consolidados, que tengan cerca, por ejemplo, las escuelas, o que tengan cerca los clubes para que los niños puedan jugar, que tengan rápidos accesos", detalló el agente inmobiliario.

Comercios de alquileres cerrados (13) El mercado inmobiliario en Mendoza registró un aumento en la oferta durante los últimos meses. Julieta Caballero - MDZ

En cuanto a los valores promedio de un departamento con dos habitaciones y con cochera, el ranking es el siguiente:

Guaymallén: 630.000 pesos

Godoy Cruz: 620.000 pesos

Ciudad: 600.000 pesos

Luján de Cuyo: 590.000 pesos

Maipú: 575.000 pesos

Las Heras: 540.000 pesos

El informe también muestra un fuerte incremento interanual en los precios de los alquileres. En la Ciudad de Mendoza, el valor promedio pasó de 460.000 pesos en 2025 a 600.000 pesos en 2026, lo que representa una suba nominal del 30,4%.

En Godoy Cruz, el alquiler promedio aumentó de 430.000 pesos a 620.000 pesos en el mismo período, con una variación del 44,2%. Sin embargo, el mayor incremento se registró en Guaymallén: de un promedio de 410.000 pesos en 2025 pasó a 630.000 pesos en 2026, acumulando una suba del 53,7%.

El presente del mercado inmobiliario

Landa aseguró que a los propietarios les está costando más alquilar: lo que antes se alquilaba en dos o tres semanas, ahora tarda entre un mes o mes y medio.

"Si no está a precio de mercado cuesta más alquilar. Lo que genera el sobrestock es que el mercado ajuste por precio. Es decir, las propiedades que saldrán al mercado van a tener que empezar a bajar un poco el precio para poder regularse", detalló.

"Ciudad ha empezado a competir en los precios, entonces han empezado a bajar, mientras que en otras zonas que están más demandadas están subiendo", agregó.