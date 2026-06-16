Dos mendocinos definirán el título de la mejor liga de rugby de Estados Unidos

Mendoza tendrá representación asegurada cuando este fin de semana se dispute la gran final de la Major League Rugby, la principal competencia profesional de rugby de Estados Unidos.

A miles de kilómetros de las canchas donde comenzaron a formarse, dos jugadores surgidos en clubes tradicionales de la provincia estarán frente a frente buscando el título más importante de la temporada.

Por un lado estará Tomás Bekerman, formado en Marista Rugby Club, quien defenderá los colores de Chicago Hounds. Del otro aparecerá Gonzalo Bertranou, el medio scrum surgido en Los Tordos y con una extensa trayectoria en Los Pumas, que intentará llevar a San Diego Legion a la conquista del campeonato.

La definición enfrentará a dos de las franquicias más sólidas de la temporada.

Chicago Hounds llega después de una campaña que lo consolidó entre los mejores equipos de la liga, mientras que San Diego Legion vuelve a instalarse entre los candidatos al título gracias a un plantel repleto de experiencia internacional.

En medio de ese escenario aparece un detalle que llena de orgullo al rugby mendocino: dos jugadores nacidos y formados en la provincia serán protagonistas de la definición más importante del año.

bakerman El mendocino Bakerman estará en la final.

De Mendoza al rugby profesional

La historia de ambos refleja el crecimiento del rugby mendocino en las últimas décadas.

Bekerman construyó su carrera desde Marista hasta llegar al profesionalismo internacional, mientras que Bertranou se transformó en uno de los grandes referentes del rugby argentino, disputando mundiales y defendiendo durante años la camiseta de Los Pumas.

Ahora sus caminos se cruzarán en una final que tendrá mucho más que un título en juego.

Orgullo para los clubes mendocinos

Marista y Los Tordos observarán la final con un sentimiento especial.

No es habitual que dos jugadores surgidos de la provincia lleguen como protagonistas a la definición de una liga profesional de primer nivel en el exterior.

Por eso, más allá de quién levante el trofeo, Mendoza ya tiene asegurado un campeón.

Uno vestirá la camiseta de Chicago Hounds.

El otro defenderá los colores de San Diego Legion.

Pero ambos representan la misma historia: la de un rugby mendocino que sigue exportando talento y dejando su huella en las competencias más importantes del mundo.