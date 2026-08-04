Cada vez más mendocinos denuncian infracciones de tránsito por WhatsApp: cuándo habrá multas

Modo Testigo , el sistema que permite a ciudadanos reportar infracciones de tránsito mediante imágenes enviadas por WhatsApp, entró en vigencia el 18 de junio de 2026. Desde entonces, ya ingresaron 1.099 denuncias.

Por lo pronto, el material enviado tiene un fin preventivo y de concientización, sin aplicar multas. Sin embargo, desde el Ministerio de Seguridad confirmaron que más del 20% de las situaciones reportadas (246 casos) reunían los datos necesarios para avanzar en una actuación administrativa y eventualmente derivar en una multa.

De total de los reportes, el 76% estuvo relacionado con vehículos mal estacionados ; el 9% con sobrepasos en doble línea amarilla; el 3% con el uso del teléfono celular durante la conducción; el 2% con cruces de semáforos en rojo; otro 2% con adelantamientos indebidos; y el 1%, con excesos de velocidad o maniobras sin la debida precaución.

La mayoría de los reportes estuvo relacionado con vehículos mal estacionados

"La primera etapa muestra una apropiación muy responsable del sistema por parte de la ciudadanía. De todas las comunicaciones recibidas, solo un 8 % no correspondía a infracciones", expresó la ministra de Seguridad, Mercedes Rus.

En esta primera etapa, las denuncias enviadas al número de WhatsApp 2615559592 tienen un enfoque preventivo, educativo y de concientización vial. El material recibido se difunde en canales oficiales junto con una explicación sobre la infracción detectada.

En la segunda etapa, se integrará Modo Testigo a la aplicación Mendoza X Mí. Allí, un botón flotante permitirá abrir directamente la cámara para registrar las imágenes.

Luego, el equipo del Ministerio de Seguridad y Justicia filtrará los reportes para analizar aquellos que sean pasibles de sanción e informará a los respectivos juzgados viales para que se avance con el proceso contra los presuntos infractores. Finalmente, el juez de tránsito determinará si corresponde o no aplicar una multa.

Aunque la aplicación ya está desarrollada, Rus explicó que comenzará a funcionar plenamente luego de la publicación de su decreto reglamentario, aunque evitó dar una fecha concreta.

"Cuando esté reglamentada, los jueces viales van a tener a disposición estos casos para analizar la posibilidad de aplicar una multa o una sanción", indicó.