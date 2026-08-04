La Ratonera, el clásico de Agatha Christie, regresa al teatro: quiénes integran el elenco y cuándo ver la obra

La obra más emblemática de la Agatha Christie desembarcará en la avenida Corrientes con un elenco de figuras reconocidas.

"La Ratonera", el clásico de Agatha Christie, volverá a las tablas porteñas con una nueva versión. La obra se presentará en el Teatro Liceo a partir del 3 de septiembre.

La producción contará con un elenco integrado por Carlos Belloso, Ludovico Di Santo, Romina Gaetani, Andrés Gil, Walter Quiroz, Carlos Santamaría y Malena Solda, además de la participación especial de Betiana Blum.

La puesta estará dirigida por Manuel González Gil, quien también realizó la adaptación de la obra. La música original es de Martín Bianchedi, mientras que la escenografía recreará el hostal Monkswell, escenario donde transcurre la historia.

Un clásico del suspenso que vuelve renovado Esta nueva versión propone una actualización del clásico policial sin perder la esencia que convirtió a La Ratonera en una de las obras teatrales más exitosas de todos los tiempos. La producción apuesta por personajes con mayor profundidad, diálogos más ágiles, un humor sutil y un ritmo cercano al cinematográfico, manteniendo intacto el misterio que caracteriza a la historia.

La Ratonera desembarcará en el Teatro Liceo en septiembre. Gentileza La trama comienza cuando una intensa nevada deja aislado al recientemente inaugurado hostal Monkswell. Mientras los huéspedes intentan convivir, la noticia de un crimen ocurrido en Londres altera la calma del lugar. Poco después, un joven sargento de policía llega con una advertencia: el asesino podría encontrarse entre los presentes y todo indica que habrá una nueva víctima.