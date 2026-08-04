Carnicerías con descuento: cómo conseguir hasta $30.000 de devolución en agosto

Comprar carne con descuento seguirá siendo posible durante agosto gracias a una promoción de una conocida billetera digital. El beneficio alcanza a las carnicerías adheridas y permite recibir hasta $6.000 de reintegro por semana, siempre que el pago se realice mediante las modalidades habilitadas.

La aplicación que ofrece esta ventaja es Cuenta DNI , la billetera digital del Banco Provincia. Aunque este mes no existe una promoción exclusiva para carnicerías, estos establecimientos pueden participar dentro del programa destinado a los comercios de cercanía.

La propuesta contempla un 20% de descuento de lunes a viernes durante agosto. El tope de devolución es de $6.000 semanales por persona y se calcula sobre el total de las operaciones realizadas en los negocios participantes. Para aprovechar el reintegro completo será necesario acumular compras por $30.000 dentro de una misma semana.

Antes de realizar la compra, los usuarios deberán comprobar que la carnicería forme parte del listado de comercios adheridos. No todos los locales que aceptan pagos digitales participan automáticamente de la promoción, por lo que conviene consultar la identificación colocada en el negocio o utilizar el buscador disponible en la página de Banco Provincia .

El pago tendrá que efectuarse desde Cuenta DNI mediante QR con débito en cuenta, Clave DNI, link de pago o las terminales habilitadas. Las operaciones realizadas con tarjetas de crédito o débito, transferencias comunes o códigos QR pertenecientes a Mercado Pago y otras billeteras no generan el reintegro.

La devolución no se acredita necesariamente en el mismo momento de la compra. Según las condiciones de la promoción, el dinero puede aparecer en la cuenta vinculada dentro de los primeros diez días hábiles posteriores a la operación.

Beneficios en comercios de cercanía y otros rubros

Además de las carnicerías, el descuento puede utilizarse en otros comercios de barrio incorporados al programa. El límite de $6.000 es unificado, por lo que se tienen en cuenta todas las compras efectuadas de lunes a viernes en los distintos establecimientos alcanzados por el beneficio.

De esta manera, una persona que gaste $15.000 recibirá un reintegro de $3.000, mientras que con consumos acumulados por $30.000 alcanzará la devolución máxima semanal de $6.000. Las compras que superen ese monto seguirán siendo válidas, pero no generarán un ahorro adicional durante esa semana.