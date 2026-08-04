Whisky andino: los hermanos Williams más innovadores que nunca

Cuando los hermanos Cristian y Gabriel Williams comenzaron a construir una destilería de whisky en Mendoza allá por el año 2013, el panorama era un lienzo completamente en blanco, sin un modelo regional establecido al que seguir ni la certeza absoluta de que el proyecto culminaría con éxito.

Los Williams se lanzaron a una aventura impulsados por la pasión, uno de los motores para avanzar sobre el desierto y sus leyes. Los Williams se lanzaron a una aventura impulsados por la pasión, uno de los motores para avanzar sobre el desierto y sus leyes.

Lo cierto es que una década después, la destilería Williams Casanegra celebra el lanzamiento de sus ediciones limitadas de whisky de malta, una joya elaborada con cebada de altura, agua pura de glaciar, maquinaria histórica y, sobre todo, una paciencia excepcional.

Aunque crecieron rodeados por la mística de los viñedos familiares, la semilla del whisky venía sembrada en las raíces de su propia historia. Su abuelo había sido enviado por la Corona británica a trabajar en la industria minera de los Andes, dejando como legado en la familia una profunda afición por esta bebida.

Con ese recuerdo como guía, Cristian y Gabriel decidieron escribir un nuevo capítulo en la tradición familiar. Con ese recuerdo como guía, Cristian y Gabriel decidieron escribir un nuevo capítulo en la tradición familiar.

Fue así que los hermanos cambiaron el camino predecible de la vitivinicultura mendocina por el desafío apasionante de elaborar whisky al pie de la majestuosa Cordillera.

Gabriel Williams es encargado de producción y arquitectura y quien se apoyó en su hermano para juntos obtener un destilado pura innovación.

Mendoza

El carácter singular de Casanegra empieza directamente en la tierra. Los hermanos Williams cultivan cebada en el Valle de Uco, a altitudes extremas que van de los 1.500 a los 2.500 metros sobre el nivel del mar.

En aquellas alturas, la luz solar intensa, las bajas temperaturas y la marcada amplitud térmica le otorgan al cultivo una impronta única. En aquellas alturas, la luz solar intensa, las bajas temperaturas y la marcada amplitud térmica le otorgan al cultivo una impronta única.

El agua proviene del deshielo andino y de arroyos alimentados por glaciares, mientras que la fermentación se enriquece con levaduras autóctonas recolectadas en los mismos campos de cebada, dejando que el entorno defina el alma del destilado desde sus primeras etapas.

Cristian Williams es el que dirige la parte comercial y financiera de esta innovación en destilados al pie de Los Andes

Destilados

La destilería de esta suerte de whisky andino, en sí, es otra obra de arte. Se ubica en Las Compuertas (Luján de Cuyo). Fue construida pacientemente por los propios hermanos utilizando materiales recuperados de bodegas centenarias, antiguos trazados del ferrocarril argentino y una histórica instalación de Cinzano.

El equipamiento de cocción, fermentación y destilación —fabricado principalmente en cobre— cuenta con más de un siglo de historia.

Además, un horno de malteado de arcilla incorpora ladrillos de adobe históricos, mientras que su propia tonelería permite a los artesanos restaurar, tostar y mantener las barricas en el mismo lugar.

El proceso de maduración guarda una relación íntima con el entorno mendocino. El proceso de maduración guarda una relación íntima con el entorno mendocino.

Las barricas utilizadas previamente para embotellados regionales llegan recién vaciadas a la destilería, conservando intactos sus compuestos aromáticos y de sabor.

"La fermentación de nuestros caldos se realiza a partir de levaduras aborígenes extraídas y recolectadas por el equipo de The Williams Casanegra en nuestros propios campos de cebada dentro de la cordillera Andina", aseguran.

Otras ediciones especiales descansan en barricas de coñac exclusivas de roble francés que datan de la década de 1960.

Un ejemplo de este perfeccionismo es la Colección Résistance, un elixir que madura durante diez años en barricas de coñac XXO de 1968.

Sin embargo, el ingrediente estrella de la casa es el tiempo. Sin embargo, el ingrediente estrella de la casa es el tiempo.

Durante años, los hermanos cataron su whisky y tomaron la valiente decisión de no sacarlo al mercado hasta que estuviera en su punto perfecto.

"Pasar todo el día en la bodega catando whiskies y decidir no lanzar ninguno porque estarían mejor el año siguiente. Y que eso sucediera todos muchos años", recuerda, Gabriel, con una sonrisa al describir la experiencia de construir la empresa codo a codo.

Para financiar y sostener este sueño mientras el single malt reposaba en silencio, crearon Andina Compañía Destilería y desarrollaron otras bebidas espirituosas de alta gama, como The Perfumist, una ginebra estilo London Dry elaborada con 53 botánicos.

Tantísima dedicación sin prisas ya cosecha sus primeros frutos: el Casanegra Andes Single Malt. Tantísima dedicación sin prisas ya cosecha sus primeros frutos: el Casanegra Andes Single Malt.

Este fue reconocido en abril pasado como finalista al premio al Mejor Destilado Argentino en los Winexplorers Awards 2026, marcando un hito en el sector de las bebidas espirituosas del país.

Más allá de producir un whisky nacional, los hermanos Williams están redefiniendo lo que significa crear un auténtico single malt andino.