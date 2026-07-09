El musical de Frozen, la exitosa película de Disney, llegará al teatro porteño: cuándo y dónde

Una de las películas animadas más exitosas de Disney llegará a la Argentina con una versión teatral inigualable. Se trata de "Frozen, el musical” , la obra que desembarcará en el Teatro Gran Rex con funciones a partir de mayo de 2027 , en una producción encabezada por Ozono Producciones , MP Producciones y Los Rottemberg .

El anuncio marca una nueva apuesta del equipo responsable de algunos de los musicales familiares más exitosos de los últimos años en el país, entre ellos "Matilda" , "School of Rock" , "La Sirenita" y "Charlie y la fábrica de chocolate" .

La puesta llegará a la emblemática Avenida Corrientes con una producción de gran formato que buscará reunir a públicos de todas las edades alrededor de una historia que pone en primer plano el vínculo entre hermanas, el valor, la amistad y la importancia de aceptarse a uno mismo.

Con este proyecto, las productoras renovarán su apuesta por el desarrollo del teatro musical internacional en la Argentina, incorporando uno de los títulos más reconocidos del catálogo de Disney.

El espectáculo se sumará a la programación del Gran Rex durante el invierno de 2027 y continuará la línea de producciones familiares que el equipo viene presentando en los últimos años.

Carlos Rottemberg, uno de los productores del espectáculo, destacó la importancia del anuncio y el desafío que implica llevar un nuevo título de Disney al teatro argentino.

"Cada nuevo título de Disney representa un enorme desafío artístico y de producción, pero también una oportunidad única para seguir acercando historias que han inspirado a generaciones enteras de espectadores. Estamos muy orgullosos de sumar Frozen, el musical a nuestro recorrido y de continuar fortaleciendo la tradición del teatro musical de nivel internacional en Argentina", expresó.

Con este anuncio, "Frozen, el musical" se convierte en una de las principales apuestas de la cartelera porteña para 2027 y en un nuevo capítulo dentro de la serie de producciones familiares de gran formato impulsadas por Ozono Producciones, MP Producciones y Los Rottemberg.