Teatro, shows, dinosaurios y mucho más: qué hacer en Buenos Aires para las vacaciones de invierno

Se acercan las vacaciones de invierno y tanto los grandes como los chicos ya están viendo cuáles son las propuestas para disfrutar en familia el receso invernal. Desde el 20 al 31 de julio, la Ciudad de Buenos Aires contará con una amplia programación, con actividades culturales, espectáculos infantiles, recorridos inmersivos, propuestas literarias, eventos al aire libre y hasta un Fan Fest para vivir el Mundial 2026.

El Buenos Aires Fan Fest será una de las propuestas centrales para quienes quieran combinar las vacaciones con el seguimiento del torneo. Hasta el 19 de julio, la Plaza Seeber (ubicada en la esquina de Avenida Libertador y Avenida Sarmiento) funcionará como sede para ver en vivo los partidos decisivos del campeonato. La actividad está pensada como un punto de encuentro para familias, turistas e hinchas, con transmisiones en pantalla gigante y una programación complementaria.

El teatro también tendrá un lugar destacado dentro de la agenda para infancias. Rebelión en el Reino presenta la historia de la Princesa de Bolichechenia, que siempre obedeció a su padre, el Rey, hasta que él decide que debe casarse con el arrogante príncipe Pelandrún. Frente a esa imposición, la protagonista decide elegir su propio destino e idea un plan para vengarse de su padre.

La obra propone una aventura atravesada por los caprichos del rey, las reglas del reino y el intento de la princesa por evitar la boda real. El espectáculo, dirigido por Fernando Ávila, se presenta como una historia sobre la valentía, la amistad y la libertad de decidir por uno mismo. Se trata de una versión libre de El mirlo bolichecheno canta hasta quedar afónico.

Datos relevantes:

Teatro: El Vitral (Rodríguez Peña 344, Ciudad de Buenos Aires).

Funciones: domingo 12, sábado 18, domingo 19, viernes 24, sábado 25, domingo 26 y viernes 31 de julio; sábado 1 y domingo 2 de agosto.

Horario: todas las funciones a las 17:30.

Período: del 12 de julio al 2 de agosto.

Entradas a la venta a través de Alternativa Teatral.

Obra El Salpicón

Otro regreso de la cartelera infantil será El Salpicón, uno de los títulos de Hugo Midón y Carlos Gianni. El musical, estrenado por primera vez en 1995, vuelve con funciones especiales durante las vacaciones de invierno y recupera una mirada sobre el juego, la fantasía y la imaginación como ejes del teatro para chicos. La obra celebra la libertad propia de las infancias cuando juegan sin ser vistas, cuando la imaginación no pide permiso y la realidad se transforma en materia disponible para inventar. Su regreso forma parte de una tradición escénica asociada a la dupla Midón-Gianni, con canciones y situaciones pensadas para nuevas generaciones.

El Salpicón, de Hugo Midón. Gentileza

Datos relevantes:

Funciones: viernes 10, martes 21 y 28, viernes 24 y 31, sábado 25 y sábado 1 de agosto.

Espacio: Nün Teatro Bar (Juan Ramírez de Velasco 419, CABA)

Entradas a la venta a través de Alternativa Teatral.

Maravillosa Alicia en el Jardín Botánico

Desde el 2 de julio, el Jardín Botánico de Buenos Aires Carlos Thays se convierte, al caer la noche, en escenario de Maravillosa Alicia, una experiencia inmersiva de gran escala inspirada en Alicia en el país de las maravillas. La propuesta transforma los senderos del Botánico en un recorrido nocturno con instalaciones lumínicas, escenografía monumental, sonido envolvente y tecnología interactiva.

Maravillosa Alicia llega a Buenos Aires en julio. Soy Prensa

El público no solo observa la historia, sino que puede atravesarla, jugarla y protagonizarla. La experiencia cuenta con doce instalaciones creadas para convivir con la naturaleza del jardín. También incorpora criterios sustentables: iluminación LED de bajo consumo, estructuras autoportantes, ausencia de excavaciones o fijaciones al suelo y exclusión de plásticos de un solo uso.

Datos relevantes:

Lugar: Jardín Botánico Carlos Thays, Palermo.

Fecha: desde el 2 de julio hasta el 16 de agosto.

Entradas: desde $20.000, únicamente en MundoTicket.com.

Jurassic World: The Experience

La propuesta para fanáticos de los dinosaurios está en ALRÍO, Vicente López, donde Jurassic World: The Experience se desarrolla desde el 12 de junio y hasta las vacaciones de invierno. La atracción está basada en la franquicia cinematográfica de Universal Pictures y Amblin Entertainment, y combina entretenimiento, ciencia y educación mediante un recorrido inspirado en Isla Nublar.

Gentileza

La puesta incluye escenarios temáticos, selvas prehistóricas y dinosaurios de tamaño real realizados con tecnología animatrónica de última generación por Animax Designs. Entre las figuras mencionadas aparecen un Braquiosaurio, los Velociraptors, Blue y el Tiranosaurus Rex. La experiencia es producida por NEON y presentada en colaboración con Universal Destinations & Experiences y PopArt Music.

Datos relevantes:

Lugar: ALRÍO, Vicente López, Provincia de Buenos Aires.

Fecha: durante las vacaciones de invierno.

Entradas: a la venta a través de Enigma Tickets.

Luli Pampín en el Movistar Arena

Luli Pampín llegará al Movistar Arena con Millones de Gracias World Tour, el espectáculo más ambicioso de su carrera, creado para celebrar diez años de trayectoria. La artista mendocina radicada en España reúne una comunidad de más de 22 millones de seguidores en todo el mundo y construyó un repertorio de canciones que niños de distintos países cantan y bailan a diario. El show incluirá varios de sus clásicos más conocidos, entre ellos Camino por la selva, La vaca Lola, A mi burro le duele la cabeza y Aram Sam Sam. La propuesta está pensada como una celebración de una década de recorrido artístico y de un fenómeno que trascendió fronteras.

Luli Pampín se presentará en el Movistar Arena de Buenos Aires los días 11 y 12 de julio. Gentileza

Datos relevantes:

Artista: Luli Pampín.

Lugar: Movistar Arena de Buenos Aires.

Fechas: 11 y 12 de julio.

Feria del Libro Infantil y Juvenil

La 34.ª edición de la Feria del Libro Infantil y Juvenil volverá al Centro de Convenciones Buenos Aires, el espacio donde nació décadas atrás. La feria se realizará con entrada libre y gratuita desde el sábado 18 de julio hasta el domingo 2 de agosto, de 14 a 20, con una inauguración oficial prevista para el viernes 17 a las 17.

El encuentro tendrá más de 3.000 metros cuadrados y más de 70 stands, con una oferta editorial dedicada a la infancia y la juventud. Además de libros, la programación incluirá talleres interactivos, narraciones, espectáculos de clown, música en vivo, teatro y propuestas artísticas. Dos plazas culturales funcionarán durante el recorrido con espectáculos para grandes y chicos.

Datos relevantes:

Fecha: del sábado 18 de julio al domingo 2 de agosto.

Horario: de 14 a 20.

Lugar: Centro de Convenciones Buenos Aires (Av. Figueroa Alcorta 2099, Recoleta).

Entrada: libre y gratuita.

Disney On Ice

Disney On Ice presentará ¡Festejemos en Familia! desde el 17 de julio en el Movistar Arena. El espectáculo sobre hielo reúne personajes de Frozen y Encanto, y suma la aparición de Stitch por primera vez en vivo dentro de esta propuesta. La puesta invita a recorrer Arendelle junto a Anna, Elsa, Kristoff, Sven y Olaf, y luego viajar al universo de Encanto con Mirabel, los Madrigal, Bruno y Tía Pepa.

El show se estructura alrededor de una aventura familiar que combina patinaje, música, personajes reconocidos y escenas inspiradas en historias de Disney. La propuesta apunta a grandes y chicos, con una puesta centrada en la familia, la valentía, el amor y la identidad.

Datos relevantes:

Lugar: Movistar Arena.

Fecha de llegada: 17 de julio.

Charlie y la Fábrica de Chocolate

El Teatro Gran Rex será sede de Charlie y la Fábrica de Chocolate – El Show, una producción de escala internacional basada en la novela de Roald Dahl y en la película protagonizada por Johnny Depp. Agustín “Rada” Aristarán interpretará a Willy Wonka, luego de sus participaciones en Matilda, School of Rock y Chanta. El musical tuvo recorrido internacional desde su estreno en el West End londinense en 2013, con dirección de Sam Mendes, y luego pasó por Broadway y una gira por Estados Unidos. En Argentina, la producción llega de la mano de los responsables de La Sirenita, Matilda y School of Rock.

Charlie y la Fábrica de Chocolate llegó al Gran Rex. Soy Prensa

Datos relevantes:

Teatro: Gran Rex.

Protagonista: Agustín “Rada” Aristarán.

Entradas a la venta a través de Tuentrada.com

Annie

El musical Annie se presentará en el Teatro Broadway, en la avenida Corrientes. La obra mantiene su vigencia como una historia que atraviesa generaciones y forma parte de la oferta teatral para las vacaciones de invierno. Las funciones estarán distribuidas entre jueves, viernes, sábados y domingos, con distintos horarios según el día.

Datos relevantes:

Dirección: Av. Corrientes 1155, San Nicolás.

Funciones: jueves y viernes a las 20; sábados a las 16 y 19; domingos a las 15:30 y 18:30.

Colón para niños

El Teatro Colón también tendrá programación para infancias con Colón para niños, una propuesta integrada por dos micro-óperas inspiradas en el imaginario de escritores. Las funciones incluirán la participación de la Orquesta Académica del Colón y alumnos de la carrera de Canto.

La actividad se realizará el domingo 19 y del martes 21 al sábado 25 de julio, siempre a las 16. La sede será el Teatro Colón, en Cerrito 618, San Nicolás, dentro de una agenda que incorpora la ópera al circuito de opciones familiares del receso.

Datos relevantes:

Fecha: domingo 19 y martes 21 al sábado 25 de julio.

Horario: 16 horas.

Lugar: Teatro Colón (Cerrito 618, San Nicolás).

Expo Rural

La Expo Rural será otra de las actividades disponibles durante el receso. El evento agroindustrial se realizará del jueves 16 al domingo 26 de julio en La Rural, en Palermo. La programación se desarrollará de 9 a 20 y reunirá animales, shows, gastronomía y stands comerciales.

El encuentro está presentado como el evento agroindustrial más tradicional del país y contará con más de 4.500 expositores de animales y 400 stands comerciales. Por su ubicación y extensión horaria, se incorpora a la agenda de paseos para quienes busquen una alternativa de día completo.

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