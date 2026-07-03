Ola polar en Buenos Aires: cuántas personas están en situación de calle y cómo ayudarlas

La llegada de una ola polar al territorio argentino volvió a poner en primer plano la situación de las personas que viven en la calle . Las bajas temperaturas afectan de manera directa a quienes no cuentan con una vivienda o atraviesan una emergencia habitacional, por lo que distintos organismos públicos y organizaciones sociales activaron dispositivos de asistencia, campañas de abrigo y canales de ayuda.

El dato nacional más reciente fue difundido el 17 de abril por el Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Se trató del Primer Relevamiento Nacional de Personas en Situación de Calle , que contabilizó un total de 9.421 personas en situación de calle , a lo largo de las 19 provincias que adhirieron al operativo. Este dato no incluye a las personas en situación de calle de Tierra del Fuego, La Rioja, Santiago del Estero, Formosa ni la provincia de Buenos Aires, ya que no quisieron participar.

Del total registrado, el 17% de las personas en situación de calle son mujeres y el 83% varones. En cuanto a las edades, el 92% de la población relevada tiene más de 18 años, mientras que el 6% se ubica por debajo de esa edad.

Personas en situación de calle siendo asistidas en el Microcentro porteño.

Del total de personas identificadas, el 84% accedió a responder un cuestionario sobre nivel educativo, actividad laboral y condiciones de vida. A partir de esas 7.894 entrevistas, se identificó que el 52% cuenta con primaria completa y secundario incompleto. El informe también señaló que el 53% realiza alguna actividad laboral, el 56% percibe transferencias sociales, el 30% cuenta con ingresos previsionales y el 8% recibe otros ingresos. Otro dato relevante es que el 32% de los encuestados lleva más de dos años en situación de calle y que el 90% posee DNI.

Estos números muestran que la problemática no se reduce únicamente a la falta de ingresos. Muchas personas relevadas tienen documentación, algún tipo de ingreso o actividad laboral, pero aun así permanecen sin vivienda. En otros casos, aparecen situaciones vinculadas con salud mental, consumos problemáticos, rupturas familiares o largos procesos de exclusión.

Cuántas personas están en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires

En la Ciudad de Buenos Aires, el relevamiento oficial también mostró un incremento. En noviembre de 2024 había 4.049 personas en situación de calle. Un año después, el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat porteño registró 5.176. La variación representa un aumento del 27,8%, equivalente a 1.127 personas más. Según los datos oficiales, 3.563 personas fueron registradas en los Centros de Inclusión Social (CIS) y 1.613 estaban viviendo en la vía pública.

En ese contexto, desde el ministerio porteño señalaron como principales desafíos la salud mental, las adicciones, los vínculos familiares rotos y la cuestión metropolitana.

Qué son los Centros de Inclusión Social

La Ciudad brinda alojamiento y atención integral a familias y personas solas que se encuentran en emergencia habitacional. Para eso cuenta con más de 60 Centros de Inclusión Social distribuidos en distintos barrios porteños. Además, el Gobierno porteño informó que hay más de 5.000 plazas disponibles, 90 móviles que recorren la ciudad y más de 600 voluntarios pertenecientes a iglesias, organizaciones sociales y equipos profesionales.

“Los Centros de Inclusión Social (CIS) tienen como objetivo brindar a las personas en situación de calle un espacio de contención integral para promover su reinserción social”, se puede leer en el sitio oficial.

Así son los Centros de Inclusión Social (CIS) de la Ciudad de Buenos Aires. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Ahora bien, en los Centros de Inclusión Social, las personas pueden acceder a distintos servicios básicos y acompañamiento profesional. Entre las prestaciones informadas se encuentran:

Alojamiento transitorio.

Alimentación.

Higiene personal.

Ducha.

Ropa.

Comida caliente.

Cama.

Atención, contención y seguimiento profesional.

Orientación para acceder a documentación.

Prestaciones de salud.

Prestaciones de salud mental.

Asistencia por consumos problemáticos.

Actividades culturales y recreativas.

Práctica deportiva.

Terminalidad educativa.

Capacitación mediante talleres para la reinserción sociolaboral.

Los equipos de estos centros están integrados por enfermeros, trabajadores sociales, psicólogos, acompañantes terapéuticos y operadores. Según la información oficial, se encuentran disponibles durante las 24 horas.

En el sitio oficial, se pueden ver cuáles son todos los Centros de Inclusión Social de la Ciudad de Buenos Aires. GCBA

Además, la Ciudad también cuenta con Centros de Inclusión Social adaptados para personas con discapacidad motriz y certificado oficial. Estos espacios brindan alojamiento transitorio, asesoramiento legal, actividades formativas y recreativas, además de asistencia para la revinculación familiar y comunitaria. Los centros Costanera, La Boca, Once, Garay, Bepo Ghezzi y Castañares cuentan con plantas bajas libres de barreras arquitectónicas y adaptadas ergonómicamente.

De acuerdo con lo informado, pueden solicitar el ingreso personas autoválidas de entre 18 y 59 años con Certificado Único de Discapacidad. La asistencia alcanza a hombres solos, mujeres solas o mujeres con hijos menores. En el caso de grupos familiares, algún integrante debe contar con el CUD.

Cómo puedo ayudar a una persona en situación de calle

Si veo a una persona en situación de calle, la Ciudad habilitó la línea 108 que está disponible las 24 horas del día, para dar aviso a las autoridades y, así, recibir la asistencia requerida.

Cómo ayudar durante la ola polar

Con la llegada del frío, distintas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales llevan adelante campañas solidarias para asistir a personas en situación de calle. Las propuestas permiten colaborar con ropa, frazadas, bolsas de dormir, alimentos, aportes económicos o materiales reutilizables.

Entre las campañas de donaciones activas se encuentran las de Fundación Casa Grande, Cruz Roja Argentina, Cáritas Buenos Aires y El Otro Frío, con puntos de recolección en sucursales de Coto.

Campaña "Contra el frío"

Fundación Casa Grande impulsa la campaña “Contra el frío” y recibe artículos destinados a personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad. Los elementos solicitados son:

Camperas.

Buzos.

Medias.

Gorros.

Bufandas.

Guantes.

Frazadas.

Bolsas de dormir.

La campaña de Fundación Casa Grande. Instagram @fundacioncasagrande

Todos los artículos deben estar en buen estado para poder ser entregados. La fundación también recibe aportes económicos destinados a la compra mayorista de frazadas. Además, invita a empresas, colegios e instituciones a organizar campañas internas y a difundir la iniciativa en redes sociales.

Cruz Roja Argentina

La Cruz Roja Argentina sostiene un programa de acompañamiento para personas en situación de calle. La organización brinda escucha, asistencia y apoyo. Quienes quieran colaborar pueden realizar donaciones económicas a través de su sitio web, con el objetivo de sostener y ampliar la asistencia durante los meses de invierno.

Cáritas Buenos Aires

Cáritas Buenos Aires también mantiene activa una campaña solidaria destinada a personas en situación de calle y familias vulnerables. Los aportes permiten financiar distintos programas.

Entre las acciones que sostiene Cáritas se encuentran:

Entrega de alimentos y ropa.

Programas de vivienda.

Atención sanitaria.

Compra de medicamentos.

Capacitación laboral.

Apoyo a emprendimientos comunitarios.

Trabajo solidario en parroquias de la ciudad.

La campaña para ayudar a las personas que lo necesitan ante la ola polar. Instagram @caritasba

Desde la organización remarcan que tanto las donaciones únicas como los aportes mensuales permiten responder ante situaciones de emergencia.

El Otro Frío: qué se puede llevar a Coto

Otra de las campañas vigentes es El Otro Frío, impulsada por el Consejo Publicitario Argentino junto con Justicia Restaurativa Argentina, Fundación Espartanos, Amigos en el Camino y Caminos Solidarios Argentina. Por quinto año consecutivo, Coto participa como punto de recolección. La propuesta consiste en acercar sachets de leche o yogur vacíos y limpios. Luego, ese material se reutiliza para fabricar protectores térmicos aislantes destinados a personas en situación de calle.

La campaña estará vigente del 1° de julio al 21 de agosto y cuenta con 19 sucursales habilitadas en la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Los sachets pueden entregarse en las cajas centrales.

Campaña de COTO contra el frío. Instagram @coto_ar

Entre los puntos de recepción habilitados para la campaña El Otro Frío figuran sucursales ubicadas en:

Belgrano.

Palermo.

Caballito.

Villa Devoto.

Villa Urquiza.

Flores.

Barracas.

Munro.

Tigre.

Quilmes.

Ezeiza.

Temperley.

Ciudadela.

Malvinas Argentinas.

La asistencia a personas en situación de calle combina dispositivos públicos, recorridas profesionales, alojamiento, campañas de abrigo y donaciones. En el contexto de la ola polar, los canales de aviso y colaboración cumplen un rol central para que quienes duermen en la vía pública puedan acceder a contención, traslado, comida caliente, abrigo y seguimiento profesional.