En plena fiebre mundialista, AMIA reversionó "Muchachos" para recordar a las víctimas del atentado de 1994

La institución adaptó el himno de la hinchada argentina a una emotiva versión dedicada a las 85 víctimas del atentado.

Mientras millones de argentinos vuelven a ilusionarse con la Selección en el Mundial 2026, la Amia reversionó "Muchachos" para recordar a las víctimas del atentado de 1994. La institución presentó "Hoy no podemos perder... la memoria", un video que utiliza la popular canción para homenajear a las 85 personas asesinadas.

Mirá el video de AMIA a días del aniversario del atentado AMIA La producción toma la melodía que acompañó a la Selección durante el Mundial de Qatar 2022 y modifica por completo su letra. En lugar de celebrar conquistas deportivas, el relato recuerda a quienes murieron en el ataque contra la sede de Pasteur 633 y reivindica la importancia de mantener viva la memoria a más de tres décadas del atentado.

En las imágenes, actores interpretan una versión de la canción que incorpora referencias al atentado y a las víctimas. "En Argentina nacieron. Y alguno en otro lugar. Tierra de Diego y Lionel, al que no llegaron a conocer", comienza la nueva letra, que luego enlaza el recuerdo de las víctimas con algunos de los momentos más importantes que atravesó el país desde 1994.

La campaña también funciona como antesala del acto central por un nuevo aniversario del atentado. La conmemoración se realizará el viernes 17 de julio frente a Pasteur 633. Como este año el 18 de julio coincide con el Shabat, la ceremonia fue adelantada un día.