Ordenan reabrir una causa contra Luis D'Elía por sus dichos sobre Israel e Irán

La Cámara Federal porteña ordenó reabrir la investigación contra el dirigente social Luis D'Elía por una serie de declaraciones públicas sobre Israel, Irán y el atentado contra la AMIA.

La decisión fue adoptada por los magistrados de la sala II Martín Irurzun y Eduardo Farah, quienes, al revocar el archivo de la causa que había dispuesto el juez Sebastián Ramos, sostuvieron que en el estado actual del expediente, " no puede concluirse sin más que las frases de D'Elía constituyan un mero ejercicio de fundamentales libertades constitucionales y convencionales ".

El expediente se originó a partir de una denuncia presentada por el fiscal federal Carlos Stornelli, quien solicitó investigar diversas publicaciones realizadas por D'Elía en sus cuentas de TikTok y X, además de declaraciones formuladas durante una entrevista radial entre fines de febrero y marzo de este año.

Entre otras expresiones, el piquetero manifestó que era portavoz de supuestas autoridades iraníes, respaldó acciones del régimen de Teherán durante el conflicto en Medio Oriente, calificó al "sionismo" como responsable de distintos males y sostuvo que podría producirse un nuevo atentado en la Argentina para "victimizarse", al tiempo que atribuyó los ataques terroristas de hace tres décadas a la SIDE y al Mossad .

La denuncia también apuntó a publicaciones en las que D'Elía reprodujo presuntos mensajes de líderes iraníes dirigidos al presidente Javier Milei y difundió contenido celebrando ataques contra Israel.

Para Stornelli, esas manifestaciones podían exceder el ámbito de la libertad de expresión y configurar conductas vinculadas con la incitación al odio, en un contexto atravesado por el recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente y la histórica investigación por el atentado contra la AMIA.

Pese a ello, el fiscal Ramiro González, a cargo de la investigación, solicitó el archivo del expediente por inexistencia de delito, planteo que fue avalado por el juez Ramos. La resolución fue apelada por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), que además pidió la intervención de José Luis Aguero Iturne, fiscal general, ante la Cámara Federal Porteña para revisar el criterio de su par de la instancia inferior.

Al analizar el recurso, los camaristas Irurzun y Farah sostuvieron que algunas de las expresiones atribuidas a D'Elía, dirigidas al Estado de Israel, al pueblo judío y al atentado contra la AMIA, "no pueden descartarse de plano" como posibles discursos de odio y aclararon que al día de hoy es improcedente afirmar que las manifestaciones aludidas sean o no relevantes penalmente", por lo que consideraron indispensable avanzar con nuevas medidas de prueba antes de adoptar una decisión definitiva.