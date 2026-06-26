Guaymallén arrancó las obras de una rotonda en un "nudo vial" de alto tránsito

La comuna reanudó trabajos de urbanización luego de la finalización de las obras de Aysam. Qué acciones se llevarán a cabo.

La municipalidad de Guaymallén comenzó con los trabajos de la construcción de una rotonda y obras de urbanización en el nudo de Tirasso y Profesor Mathus, en el distrito de Buena Nueva, luego de la finalización de la renovación de la red clocal que llevó adelante Aysam en la zona.

Obras en Guaymallén Según informaron desde la comuna que administra Marcos Calvente, estas intervenciones estarán orientadas "a mejorar la calidad de vida de los vecinos" y el tránsito en la zona, e incluyen una rotonda para ordenamiento vial de la zona, la construcción de una carpeta asfáltica sobre Tirasso -desde Santo Tomás de Aquino a Profesor Mathus-, nuevas veredas, cordón, cuneta y banquina, canalización hídrica, apeaderos y rampas, entre otros elementos de urbanización.

Obras en Tirasso y Profesor Mathus en Guaymallén. Prensa Guaymallén. La materialización de este proyecto "permitirá mejorar la transitabilidad de este sector, caracterizado por un alto flujo vehicular, tanto de particulares como de transporte público de pasajeros", agregaron.

Gracias a la nueva canalización realizada, se podrá optimizar el sistema de riego en toda la zona de influencia, lo que se traduce en un "significativo aporte al cuidado del agua", acotaron.