Agua, cloacas y un museo: cuánto invertirán en obras para Maipú con fondos del resarcimiento

El Gobierno Provincial y la Municipalidad de Maipú firmaron este lunes un convenio para la realización de distintas obras en la comuna por un total de US$ 5,4 millones, que algunas ya están en ejecución y otras comenzarán a desarrollarse en el segundo semestre del año.

La inversión, financiada con Fondos del Resarcimiento de la Promoción Industrial, se centrará en la ampliación de redes de agua y cloacas y avanzar en el desarrollo del Museo de la Olivicultura y el Aceto en la Estación Gutiérrez.

El ministro de Gobierno, Natalio Mema, encabezó la firma de nuevos convenios y adendas junto a la subsecretaria de Infraestructura, Marité Badui; la presidenta del Ente Mendoza Turismo (EMETUR), Gabriela Testa; y el intendente de Maipú, Matías Stevanato.

La mayor parte de la inversión, que asciende a US$ 4,3 millones, corresponde a la ampliación de proyectos de saneamiento ya en ejecución. Gracias a los remanentes generados por procesos licitatorios con alta participación de empresas, las nuevas adendas permitirán avanzar con obras de cloacas, agua potable y nuevas perforaciones en el departamento.

Dado que el municipio de Maipú es el operador de los servicios de agua y saneamiento en todo su territorio, estos recursos permitirán fortalecer de manera directa la prestación de los servicios y mejorar la calidad de vida de los vecinos.

Infraestructura para el turismo y la producción en la Estación Gutiérrez

En el marco del Programa de Infraestructura Turística Municipal, el Gobierno de Mendoza asignó además US$ 1,07 millón para el desarrollo del futuro Museo de la Olivicultura y el Aceto.

El proyecto se ejecutará bajo un esquema de devolución total de la inversión, actualizada en UVA, por parte del municipio en un plazo de diez años. La obra se emplazará en la actual Estación Gutiérrez del Metrotranvía, un punto estratégico para consolidar un circuito enológico y olivícola aprovechando la conectividad del sistema, que próximamente también llegará al este provincial.

La iniciativa contempla la preservación del patrimonio arquitectónico existente, en homenaje al legado de Giol y Gargantini, y la incorporación de tecnología de última generación, con hologramas 3D, sistemas de mapping exterior, pantallas LED, tótems interactivos y salas de experiencia inmersiva.

Asimismo, el proyecto priorizará la accesibilidad universal y criterios de sostenibilidad, mediante el uso de energías renovables, parquización de bajo impacto hídrico y flora autóctona.

Al respecto, el ministro Natalio Mema destacó que estas firmas "representan un paso fundamental en la ejecución de los Fondos del Resarcimiento, transformando esos recursos en obras concretas que la gente puede ver y disfrutar. Por un lado, aportamos dignidad y salud con un fuerte incremento presupuestario para agua y cloacas; por el otro, impulsamos el desarrollo económico y la identidad regional con un fuerte respaldo al turismo local a través de infraestructura de vanguardia”.