Tres personas fueron detenidas con marihuana tras un operativo conjunto en Maipú

La secuencia fue advertida por operadores del Centro Estratégico de Operaciones (CEO). Como resultado tres personas fueron detenidas y se secuestró marihuana.

Tres personas fueron detenidas en Maipú luego de que operadores del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) detectaran, a través del sistema de videovigilancia, una maniobra presuntamente vinculada con la tenencia de marihuana por parte de varios sospechosos en una plaza departamental.

El procedimiento se originó mientras personal del centro de monitoreo realizaba tareas preventivas y observó a varios individuos reunidos en el espacio público. Durante el seguimiento de las imágenes, los operadores advirtieron que uno de ellos manipulaba un atado de cigarrillos que aparentemente contenía flores de cannabis.

De acuerdo con la información policial, el sospechoso habría compartido parte del contenido con otra de las personas que se encontraba en el lugar, situación que motivó la intervención de los efectivos.

Intervención coordinada Tras la alerta emitida desde el CEO, efectivos de la Unidad Ciclista de Acción Rápida Maipú (UCAR) se desplazaron hasta la plaza y procedieron a identificar a los involucrados.

Durante la requisa, los uniformados secuestraron una caja de cigarrillos que contenía marihuana y concretaron la aprehensión de tres personas, quienes posteriormente fueron trasladadas a una dependencia policial para el avance de las actuaciones correspondientes.