Accidente en Maipú: un motociclista murió y una mujer resultó herida tras impactar contra un árbol

La víctima murió en el lugar del hecho producto del accidente. La mujer que viajaba como acompañante fue trasladada al Hospital Central con politraumatismos.

El accidente se cobró la vida de un hombre y dejó a una mujer con graves heridas, motivo por el cual fue trasladada de urgencia al Hospital Central.

Un hombre de 37 años murió y una mujer de 38 resultó gravemente herida durante la madrugada luego de un fuerte accidente vial ocurrido en el distrito de Fray Luis Beltrán, Maipú.

De acuerdo con información polcial, el siniestro se registró a la 1 sobre calle Santa María de Oro y Carrizo, donde, por motivos que son materia de investigación, una motocicleta Yamaha Crypton 110 cc terminó impactando contra un árbol y posteriormente cayó al interior de una acequia.

El fatal desenlace Un llamado a la línea de emergencias 911 alertó sobre el accidente y movilizó a efectivos policiales y personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), quienes al arribar encontraron a los ocupantes del rodado tendidos en el lugar.

Los médicos constataron el fallecimiento del conductor, mientras que la mujer que lo acompañaba, de 38 años, fue asistida y trasladada de urgencia al Hospital Central con politraumatismos de gravedad.