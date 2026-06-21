No fue asesinato: el hombre que hallaron muerto en un pozo cayó por accidente y sin intervención de terceros

La investigación por la muerte de un hombre de 44 años cuyo cuerpo fue hallado en el interior de un pozo de agua en una finca de Guaymallén dio un giro en las últimas horas. Tras los estudios realizados por el Cuerpo Médico Forense , los investigadores descartaron que se tratara de un homicidio y todo apunta ahora a una caída accidental.

El caso había generado conmoción debido a las circunstancias en las que fue encontrado el cadáver . Inicialmente, las actuaciones incluyeron la intervención de personal de la División Homicidios y de Policía Científica , mientras se intentaba determinar si existía participación de terceros en el hecho.

El hallazgo ocurrió luego de que se alertara sobre la presencia de una persona aparentemente sin vida en el interior de un pozo de agua ubicado dentro de una finca del departamento. A partir de esa comunicación, efectivos policiales se desplazaron hasta el lugar y solicitaron la intervención de Bomberos para concretar las tareas de rescate.

Tras un complejo operativo, el cuerpo fue extraído y quedó a disposición de los peritos, quienes iniciaron los trabajos para establecer las causas de la muerte.

Con el avance de la investigación y los análisis del cuerpo, los especialistas del Cuerpo Médico Forense determinaron que la víctima no presentaba lesiones compatibles con disparos de arma de fuego ni heridas provocadas por armas blancas, descartando así la hipótesis de que las lesiones hayan sido cometidas por un tercero.

En cambio, los estudios establecieron que las lesiones observadas en el cuerpo eran compatibles con una caída desde altura. Entre los hallazgos más relevantes se detectó una fractura de fémur que le provocó una importante pérdida de sangre, además de un hematoma en el cuero cabelludo.

Con el avance de las pericias, todo indica que el fallecimiento se originó a raíz de una caída accidental dentro del pozo de agua. MDZ

Para los investigadores, esos traumatismos resultaron determinantes y refuerzan la hipótesis de que el hombre sufrió un accidente al caer dentro del pozo.

De esta manera, la causa se encamina a esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho, aunque por el momento las conclusiones forenses alejan la posibilidad de un crimen y sostienen que la muerte habría sido consecuencia de una caída accidental.

El descubrimiento del cuerpo

La investigación comenzó durante la noche del viernes, cuando un llamado a la línea de emergencias 911 alertó sobre la presencia de una persona aparentemente sin vida en el interior de un pozo de agua ubicado dentro de una finca de Guaymallén. Ante la gravedad de la situación, efectivos policiales se desplazaron hasta el lugar y constataron que un hombre se encontraba en el fondo de la excavación, sin signos vitales.

Debido a las características del terreno y a la profundidad del pozo, las autoridades solicitaron la intervención de Bomberos para llevar adelante las tareas de rescate. Durante varias horas, los equipos trabajaron en la extracción del cuerpo bajo estrictas medidas de seguridad, mientras la escena permanecía resguardada por personal policial.

Finalmente, cerca de la 1, los rescatistas lograron recuperar el cadáver del hombre, de 44 años, y ponerlo a disposición de los investigadores. A partir de ese momento, la zona quedó preservada para el trabajo de Policía Científica, cuyos peritos realizaron las primeras inspecciones en busca de elementos que permitieran establecer cómo se había producido el fallecimiento.

En una primera observación, algunas lesiones detectadas en el cuerpo generaron interrogantes sobre las circunstancias de la muerte, motivo por el cual tomó intervención personal de la División Homicidios junto con la Oficina Fiscal de Guaymallén