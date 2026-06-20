Investigan un homicidio tras rescatar el cuerpo de un hombre de un pozo

Bomberos voluntarios rescataron el cuerpo de un hombre de un pozo de agua de una finca en Guaymallén. El hecho es investigado como homicidio.

Durante la noche de este viernes, Bomberos Voluntarios de Guaymallén y de Maipú trabajaron en el rescate del cuerpo de un hombre de 44 años dentro de un pozo de agua de una finca en kilómetro 8, Guaymallén. El hecho es investigado como un homicidio por las autoridades.

El operativo se extendió hasta las 1:05 de la mañana, momento en el cual los rescatistas lograron alcanzar el cuerpo, a pesar de las dificultades presentadas por la poca iluminación. Posterior a ello, Policía Científica realizó las pericias correspondientes y constató la existencia de tres heridas cortopunzantes.