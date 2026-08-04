Comer esto de noche cambia tu cuerpo en tan solo 14 días

El plato nocturno ideal para aumentar la masa muscular. Una cena perfecta para que tus músculos crezcan mientras duermes.

Una cena con proteínas cambia tu cuerpo. Por eso en 14 días se requiere de comidas estratégicas en la noche, ricas en proteína limpia y carbohidratos de absorción lenta para recuperar el tejido muscular.

Cenas para transformar tu cuerpo en 14 días El clásico pollo a la plancha acompañado con papa al vapor aporta la energía exacta que tu cuerpo necesita. La papa recarga los depósitos de glucógeno sin añadir grasas innecesarias al plato.

Puedes sumar una ensalada fresca de zanahoria y repollo para mejorar la digestión. Los vegetales aportan fibra y vitaminas esenciales que optimizan la absorción de los nutrientes principales.

Otra variante efectiva combina pechuga de pollo con huevo sancochado. Esta comida te aporta dos tipos de proteína de alto valor que actúan juntas en la reparación muscular durante el descanso.