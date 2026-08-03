Hombros marcados y brazos fuertes con estos 3 ejercicios

Los 3 ejercicios para definir brazos y hombros que sí funcionan. Hazlos en casa o en el gimnasio y evita la flacidez.

Tener brazos tonificados y hombros marcados requiere disciplina. Trabajar la fuerza mejora tu figura y cuida tus articulaciones. Estos 3 ejercicios te darán firmeza y evitarás la flacidez.

Ejercicio Tipos de flexiones Foto: Pexels La rutina clave para marcar brazos y hombros Las flexiones de brazos son un ejercicio clásico para transformar tu figura. Este movimiento fortalece el pecho, los hombros y la zona trasera del brazo. Puedes apoyarte sobre tus rodillas para reducir la carga de forma segura.

Las elevaciones laterales con mancuernas esculpen los hombros. Para la versión en casa puedes usar botellas de agua o tiras elásticas. Mantener una postura erguida durante el ejercicio evita lesiones en la espalda.

Los fondos de tríceps en silla o banco completan esta lista de ejercicios. Apoya las manos en el borde y baja el cuerpo doblando los codos. Este movimiento da firmeza a la parte posterior del brazo con rapidez.