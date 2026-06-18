Accidente en el nudo vial: dos personas resultaron heridas tras el choque entre dos autos

Un fuerte accidente se registro en el nudo vial entre avenida Costanera y Vicente Zapata. Como consecuencia del impacto dos personas resultaron heridas.

El accidente ocurrió en el nudo vial en avenida Costanera y Vicente Zapata, en dirección al Acceso Este

Un fuerte accidente vial se registró durante la mañana de este jueves en el nudo vial en avenida Costanera y Vicente Zapata, en la salida hacia el Acceso Este, y dejó como saldo una mujer herida además de importantes complicaciones en el tránsito en una de las zonas más transitadas del Gran Mendoza.

De acuerdo con información policial, el siniestro involucró a un Fiat Cronos que prestaba servicio para una aplicación de transporte y a una Ford EcoSport. Las primeras averiguaciones indicaron que el conductor del automóvil circulaba por Costanera en dirección al sur y habría intentado girar hacia en sentido al Acceso Este en un sector donde esa maniobra se encuentra prohibida.

El accidente vial Ademas, el conductor del vehiculo habría cruzado con el semáforo en rojo, lo que ocasionó la colisión con la camioneta que impactó por detras al Cronos y que avanzaba por Vicente Zapata en dirección al Acceso Este.

Producto del impacto, dos personas resultaron heridas y debieron recibir asistencia médica en el lugar por parte de personal del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC)