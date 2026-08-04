El giro en la causa por el accidente de un conductor alcoholizado: una identidad robada y documentos falsos

La investigación por las irregularidades detectadas luego del accidente protagonizado días atrás por un conductor alcoholizado en el Acceso Sur sumó un dato clave: la identidad del hijo de la propietaria del Chevrolet Corsa habría sido falsificada para realizar trámites vinculados con el vehículo. La Justicia también analiza documentación presuntamente apócrifa y una posible estafa.

Fuentes judiciales explicaron que actualmente existen dos expedientes relacionados con el episodio. Uno está vinculado con el siniestro vial y el restante busca determinar cómo fue retirado el automóvil de la playa de secuestros de la Municipalidad de Ciudad y quién utilizó la documentación cuestionada.

Este último expediente quedó en manos de la fiscal de Delitos No Especializados Mónica Fernández Poblet , quien comenzó a producir pruebas por la posible falsificación de un instrumento público y una probable sustitución de identidad .

La principal novedad surgió luego de que el hijo de la titular registral del Corsa se presentara ante la Justicia y denunciara que otra persona había utilizado su nombre, apellido y un DNI falsificado .

De acuerdo con la presentación, quien conducía el automóvil cuando ocurrió el accidente habría retirado el auto de un playa de secuestro de Ciudad utilizando su identidad, pese a que se trataba de otra persona.

Los trabajos sobre el Chevrolet Corsa tras el siniestro. Mariano Godoy / MDZ Radio

Pero no sería la primera vez que alguien utiliza su nombre mediante documentación apócrifa. El denunciante también informó que en 2025 ya había realizado una presentación judicial porque un vehículo había sido alquilado a su nombre mediante una maniobra similar.

Ese antecedente quedó incorporado a la pesquisa y será analizado para determinar si existe alguna conexión entre ambos episodios.

Además, los investigadores pusieron bajo la lupa un acta extrapoder, utilizada como autorización para conducir y realizar trámites, ante la sospecha de que ese instrumento público también podría haber sido falsificado.

La causa podría pasar a Delitos Económicos

A partir de los elementos reunidos, fuentes judiciales adelantaron que el expediente sería remitido a la Unidad Fiscal de Delitos Económicos, ante la posibilidad de que detrás de la maniobra exista una estafa genérica.

Por ahora, la investigación se encuentra en plena producción de pruebas, con citaciones a testigos y pedidos de informes, por lo que todavía no existen elementos suficientes para avanzar con imputaciones.

Uno de los objetivos será reconstruir quién presentó la documentación cuestionada, determinar su procedencia y establecer cómo se concretó el retiro del Chevrolet Corsa que permanecía secuestrado.

La escena del accidente en el Acceso Sur. Mariano Godoy / MDZ Radio

Tal como reveló MDZ la semana pasada, el vehículo había sido retenido por una infracción vinculada con alcoholemia y se encontraba dentro del procedimiento previsto para una eventual subasta bajo la Ley Provincial 8018.

Sin embargo, aproximadamente un año y medio atrás, un sujeto se presentó con un supuesto poder otorgado por la propietaria para solicitar la restitución del automóvil. La documentación fue incorporada al expediente judicial y, posteriormente, desde un Juzgado de Paz se ordenó la entrega.

Las sospechas surgieron después de que el hijo de la dueña acudiera a la playa de secuestros y descubriera que el vehículo ya no se encontraba allí. Fue entonces cuando sostuvo que su madre nunca había autorizado a un tercero a retirarlo.

El accidente que sacó a la luz las irregularidades

Toda la situación terminó saliendo a la luz a partir del accidente ocurrido la semana pasada sobre el Acceso Sur, en Guaymallén. El Chevrolet Corsa y un Volkswagen Polo circulaban hacia el sur cuando, por causas que se investigaron, protagonizaron una colisión. Al conductor del Corsa le realizaron un control de alcoholemia que arrojó 2,15 gramos de alcohol por litro de sangre.

El hombre sufrió politraumatismos leves y quedó aprehendido. En relación con el choque, la fiscal de Tránsito Mariana Gutiérrez investiga las lesiones ocasionadas, aunque la causa penal podría ser archivada porque el lesionado sería el propio responsable del hecho. De todas formas, la alcoholemia positiva derivaría en una actuación contravencional.

En paralelo, la investigación más compleja continúa alrededor de la documentación utilizada para retirar el Corsa, la presunta falsificación de la identidad del hijo de la propietaria y una posible estafa, cuyos alcances ahora deberá determinar la Justicia.