Las muestras de dolor por las víctimas del accidente en San Carlos

Durante la tarde del sábado una fatalidad conmocionó a toda Mendoza cuando un árbol cayó sobre una camioneta que circulaba por la ruta 143, en el departamento de San Carlos . El siniestro dejó como saldo dos fallecidos, además de otras dos personas heridas.

Con el correr de las horas, trascendió que las víctimas fatales, Fabio Pompei y Fabiana Piedi, habían ido a buscar a su hija de 15 años, que se encontraba en San Rafael, donde paticipó de un encuentro deportivo con una delegación del Club Banco Mendoza.

El trágico accidente generó conmoción en toda la comunidad mendocina. Una vez confirmada la triste noticia, desde el Club Banco Mendoza emitieron un comunicado para mostrarle su apoyo a la menor por su pérdida. "Con profundo pesar, lamentamos el fallecimiento de Fabio Pompei y Fabiana Piedi", a quienes señala como padres de la "jugadora de hockey sobre césped de nuestro club". En el comunicado, además, señalan que la institución acompaña "a su familia, seres queridos y amigos en este doloroso momento, haciéndoles llegar nuestras más sinceras condolencias".

"Toda la comunidad del Club Banco Mendoza se une en este difícil momento, brindándoles su apoyo y afecto", concluye el comunicado del club, que luego informaría que durante la jornada del domingo suspendía todas las actividades deportivas y recreativas "en señal de respeto y acompañamiento a la familia".

Por su parte, desde el Colegio San Nicolás, institución educativa a la que concurre la menor y su hermana, también emitieron un comunicado para acompañar a las alumnas. "Toda la comunicada educativa les hace llegar su cariño, cercanía y contención", reza el escrito.

Cómo fue el accidente

Según el reporte policial, el accidente se registró alrededor de las 16:35 del sábado, sobre la Ruta Nacional 143, en el sector conocido como Paso de Las Carretas. En primera instancia ingresó un llamado al 911 para alertar sobre la caída del árbol sobre un vehículo. Minutos después comenzaron a ingresar nuevas comunicaciones que advertían que había personas atrapadas y lesionadas.

Cuando el personal policial llegó al lugar constató que el árbol había caído sobre una camioneta BAIC en la que viajaban cuatro personas. Producto del fuerte impacto fallecieron el conductor, de 46 años, y una mujer mayor. Los decesos fueron confirmados por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). Las víctimas luego serían identificadas como Fabio Pompei y Fabiana Piedi.

Por su parte, las otras dos ocupantes del vehículo sufrieron heridas de consideración: una adolescente de 15 años fue rescatada con lesiones en la cabeza y posibles fracturas, y una mujer de 52 años, que permanecía atrapada en el habitáculo y debió ser liberada por personal de Bomberos. Ambas fueron trasladadas al hospital Scaravelli.

Las intensas ráfagas también dificultaron el trabajo de los equipos de emergencia. Ante el riesgo de que otro árbol de gran porte cayera sobre la calzada, las autoridades dispusieron cortes preventivos sobre la Ruta Nacional 143 y en la intersección con la Ruta Nacional 40.

En el operativo participaron efectivos de la Policía de Mendoza, Bomberos, personal del Servicio de Emergencias Coordinado y Defensa Civil, quienes trabajaron en el rescate de las víctimas, la asistencia sanitaria y la remoción del árbol.