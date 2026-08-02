Crimen de Johana Antonich: otra joven denunció el mismo modus operandi con una falsa oferta de trabajo

Una joven de Mar del Plata denunció en redes sociales que estuvo a punto de caer en una maniobra muy similar dos semanas antes del asesinato de Johana Mailen Antonich . De acuerdo con su testimonio, la citaron para una supuesta entrevista de trabajo, le pidieron fotografías y datos personales, pero logró advertir inconsistencias a tiempo y decidió no asistir.

"Vengo a contar cómo casi me secuestran por ir a buscar trabajo. Si iba a esa entrevista, hoy sería una mina desaparecida", comenzó su relato Luz Ledesma, quien publicó un video en Instagram el 20 de julio para contar lo ocurrido y advertir a otras mujeres sobre este tipo de engaños.

Tras conocerse el crimen de Johana, su testimonio volvió a viralizarse por las coincidencias entre ambos casos.

Según explicó, todo comenzó cuando vio una publicación en un grupo de empleo donde buscaban mujeres de entre 18 y 35 años para trabajar como depiladoras láser en una estética. En el aviso aclaraban que no era necesario tener experiencia porque ofrecían una capacitación antes de comenzar.

Luz se comunicó con una supuesta responsable del lugar y, durante la conversación, le contó cuáles eran sus horarios, dónde estudiaba y también le envió fotografías, ya que le aseguraron que eran necesarias para evaluar su perfil.

Con el paso de los mensajes empezó a notar situaciones que le llamaron la atención. La persona respondía de madrugada, insistía en recibir imágenes "actuales" y evitaba responder cada vez que le preguntaban el nombre de la estética.

Instagram: @_luz.ledesma

Finalmente, coordinaron una entrevista en un edificio ubicado frente a una plaza. Sin embargo, antes de asistir decidió buscar información del supuesto comercio y no encontró ningún registro.

"Me mandó sus fotos y eran 100% hechas con inteligencia artificial. Cuando le dije que parecía falsa, me contestó: 'Es la primera vez que me dicen que parezco chica IA'", recordó.

Después de ese intercambio, la conversación terminó. La supuesta empleadora dejó de responder y la joven de Mar del Plata decidió compartir públicamente la experiencia para evitar que otras mujeres pasaran por la misma situación.

Además, contó que el administrador del grupo donde había visto el aviso le confirmó que la publicación había sido eliminada luego de que la cuenta recibiera varias denuncias.

"Se aprovechan de la necesidad de la gente. Si no me mandaba esa foto, iba a ir porque necesitaba el trabajo. Tengan cuidado", concluyó la joven.

Dos detenidos por el crimen de Johana en Mar del Plata

Mientras el testimonio de Luz volvió a cobrar relevancia, la investigación por el asesinato de Johana Mailen Antonich continúa avanzando.

Por el crimen fueron detenidos dos hombres de 26 y 27 años, identificados como Agustín Nicolás Díaz Bartolomé y José Luis Aquino, quienes fueron encontrados cerca del lugar donde apareció el cuerpo de la joven y serían serenos del lugar.

La causa fue caratulada como homicidio y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 7 de Mar del Plata, mientras los investigadores continúan reuniendo pruebas para reconstruir la secuencia del hecho y determinar las responsabilidades de los acusados.