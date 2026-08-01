Murió un joven de 17 años tras chocar en moto con una camioneta

El trágico accidente ocurrió en San Rafael, en la esquina de Lencinas y Quiroga. El joven falleció en el hospital Schestakow producto de las lesiones sufridas

El joven circulaba en una moto cuando chocó con una camioneta Toyota Hilux.

Un trágico accidente durante la mañana de este sábado terminó con la vida de un joven de 17 años, quien falleció producto de las lesiones sufridas tras impactar en moto contra una camioneta en la esquina de las calles Lencinas y Quiroga, de San Rafael.

Según fuentes policiales, un llamado al 911 cerca de las 10:50 hs advirtió sobre el accidente ocurrido en la intersección de ambas calles, siendo la colisión entre una moto y una camioneta.

Las primeras actuaciones señalan que la motocicleta circulaba por calle C.W. Lencinas de norte a sur y chocó con una camioneta Toyota Hilux que circulaba de este a oeste. Las causas son materia de investigación.

Tras el impacto, el conductor de la moto, un joven de 17 años identificado como A.I.P.M, fue asistido por personal del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC) y trasladado al hospital Schestakow, donde lamentablemente se confirmó su fallecimiento.