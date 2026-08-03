El fuerte descargo del intendente de San Carlos tras la tragedia que conmocionó a Mendoza: "Esto no termina acá"

El intendente de San Carlos , Alejandro Morillas , se pronunció este lunes luego del accidente ocurrido el sábado sobre la Ruta Nacional 143, donde un árbol cayó sobre una camioneta y provocó la muerte de dos personas . A través de un mensaje difundido en redes sociales, expresó su acompañamiento a la familia de las víctimas y reclamó medidas urgentes para evitar que vuelva a ocurrir una tragedia similar.

En una publicación realizada en Instagram, el jefe comunal escribió: "Acompañamos a la familia Pompei por el accidente ocurrido el día sábado, en nuestro departamento. Vengo ocupándome de la situación y tocaré las puertas necesarias para no lamentar otra tragedia en San Carlos ".

Luego, en un video, aseguró que el Municipio había realizado reiteradas gestiones ante Vialidad Nacional para advertir sobre el riesgo que representaban los árboles ubicados a la vera de la ruta. Incluso mencionó una nota presentada el 30 de junio como parte de esos reclamos.

Morillas manifestó su solidaridad con la familia Pompei y con toda la comunidad sancarlina. "Quiero solidarizarme ante esta dolorosa tragedia que se vivió el día sábado. Quiero acompañar este momento de dolor como cada uno de los sancarlinos sentimos. Y expresar mi enojo, ya que en múltiples ocasiones hemos estado gestionando y presentando notas como la del 30 de junio a Vialidad Nacional para que esta solución llegara de una vez por todas y no llegar a un momento tan crítico", expresó.

El intendente también pidió que los organismos responsables actúen con rapidez. "Le pido a aquellos organismos responsables de esto que piensen en este momento que se está viviendo", sostuvo.

El mensaje de Alejandro Morillas tras la tragedia en San Carlos

El Municipio conformó un comité de crisis

El jefe comunal informó que desde el mismo sábado el Municipio trabaja con un comité de crisis integrado por distintas áreas para coordinar acciones frente a la emergencia.

"Desde el sábado estamos trabajando con un comité de crisis desde el Municipio, con todas las áreas, para ayudar en este momento y empezar con un antes y un después de esto, porque hay vidas en el medio. Gente que transita todos los días por ese camino, y esto no termina acá, porque las inclemencias climáticas van a seguir y seguimos teniendo el mismo peligro por docenas de árboles que están en mal estado y hay que, de una vez por todas, erradicarlos", afirmó.

Cómo ocurrió la tragedia en la Ruta 143

El accidente ocurrió el sábado por la tarde, alrededor de las 16.35, sobre la Ruta Nacional 143, en el sector conocido como Paso de Las Carretas, en Pareditas, departamento de San Carlos. En medio de las intensas ráfagas de viento que afectaban a gran parte de Mendoza, un árbol cayó sobre una camioneta que circulaba por la zona.

De acuerdo con el reporte policial, un llamado al 911 alertó sobre la caída del árbol sobre el vehículo y, minutos más tarde, comenzaron a ingresar nuevas comunicaciones que advertían que había personas atrapadas y lesionadas.

Como consecuencia del hecho murieron Fabio Pompei y Fabiana Piedi, quienes habían viajado hasta San Rafael para buscar a su hija de 15 años, que participaba de un encuentro deportivo con una delegación del Club Banco Mendoza. Otras dos personas resultaron heridas.

El accidente fatal ocurrió el sábado pasado en San Carlos. Policía de Mendoza

Antes de finalizar su mensaje, Morillas también pidió que el hecho no sea utilizado con fines partidarios. "Les pido a aquellos que aprovechan el momento político en un dolor, en algo tan tremendo para una familia, que por favor no hagan política barata con la muerte de la gente", concluyó.