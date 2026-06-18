El terrible accidente que sufrió un diseñador mendocino de alta costura: de quién se trata

Un tremendo y llamativo accidente en el Parque de Montaña de Mendoza obligó a un reconocido diseñador a suspender momentáneamente su agenda de alta costura.

Este jueves en horas de la tarde, un talentoso diseñador mendocino de alta costura sufrió un severo accidente que encendió las alarmas. Andrés Albarracín, de 32 años, debió ser ingresado de urgencia al Hospital Central debido a las múltiples lesiones óseas que le provocó un violento impacto en el Parque de Montaña de la Ciudad de Mendoza.

Una de las producciones de alta costura firmadas por el diseñador mendocino accidentado gravemente. Foto: Instagram @andresavila_indumentaria El modisto lleva 4 años consolidado en el sector de la moda a medida para novias, egresadas y quinceañeras. Su labor cotidiana, caracterizada por la minuciosidad de la alta costura, se vio interrumpida drásticamente el pasado 10 de junio tras la fuerte caída. Actualmente se encuentra con el brazo inmovilizado a la espera de una intervención quirúrgica que defina los plazos de su recuperación profesional.

De las alfombras rojas internacionales al filo del peligro La trayectoria de Albarracín incluye hitos de enorme relevancia internacional, habiendo confeccionado impactantes diseños para importantes alfombras rojas y certámenes de belleza de renombre. Entre sus máximos logros destaca el vestido con el que Luciana Camper, la representante mendocina de Miss Mundo obtuvo la corona en México en 2023, así como los diseños exclusivos para figuras como la joven, también oriunda de Mendoza, Maya Wanvisa y la salteña Fátyma Herrera en los Premios de la Moda de Salta. Su atelier, bautizado Fatal boutique & Ávila en honor al apellido materno, cumplió cuatro años en el mercado y ha logrado posicionarse fuertemente en pasarelas de Córdoba, Buenos Aires y Mendoza.

El taller es el refugio donde el diseñador mendocino crea sus vestidos antes de volcarse al ciclismo extremo. Foto: Instagram @andresavila_indumentaria Sin embargo, lejos de los textiles delicados y los apliques sofisticados de perlas y piedras, el modisto mendocino encuentra su cable a tierra en la adrenalina pura y el terreno escarpado del Downhill, una vertiente de ciclismo extremo. Esta disciplina es considerada una de las prácticas deportivas más arriesgadas del planeta; los corredores descienden pendientes escarpadas e inaccesibles a pie a velocidades que superan los 50 kilómetros por hora, sorteando rocas, saltos y cortes profundos en el terreno. No es la primera vez que la alta velocidad le pasa factura en un peligroso accidente a este polifacético artista, quien además cuenta con un pasado como acróbata aéreo, devorador de fuego y motoquero del "globo de la muerte" en el Circo Rodas.

El video del violento accidente en las cercanías del Teatro Griego: Andrés Albarracín: el diseñador mendocino que se accidentó en ciclismo extremo. Video: Instagram @andy_albarracin94 El hecho ocurrió durante la bajada del filo del Teatro Griego, en la zona del Parque de montaña. Según relató el propio protagonista, perdió el control de su rodado y cayó de punta en una pendiente sumamente empinada. Para proteger su cabeza del impacto directo contra las rocas, Albarracín interpuso de forma instintiva el hombro y la espalda, recibiendo todo el impacto contra el suelo y sufriendo una fractura completa con desplazamiento en la clavícula.