El terrible accidente que sufrió un diseñador mendocino de alta costura: de quién se trata
Un tremendo y llamativo accidente en el Parque de Montaña de Mendoza obligó a un reconocido diseñador a suspender momentáneamente su agenda de alta costura.
Este jueves en horas de la tarde, un talentoso diseñador mendocino de alta costura sufrió un severo accidente que encendió las alarmas. Andrés Albarracín, de 32 años, debió ser ingresado de urgencia al Hospital Central debido a las múltiples lesiones óseas que le provocó un violento impacto en el Parque de Montaña de la Ciudad de Mendoza.
El modisto lleva 4 años consolidado en el sector de la moda a medida para novias, egresadas y quinceañeras. Su labor cotidiana, caracterizada por la minuciosidad de la alta costura, se vio interrumpida drásticamente el pasado 10 de junio tras la fuerte caída. Actualmente se encuentra con el brazo inmovilizado a la espera de una intervención quirúrgica que defina los plazos de su recuperación profesional.
De las alfombras rojas internacionales al filo del peligro
La trayectoria de Albarracín incluye hitos de enorme relevancia internacional, habiendo confeccionado impactantes diseños para importantes alfombras rojas y certámenes de belleza de renombre. Entre sus máximos logros destaca el vestido con el que Luciana Camper, la representante mendocina de Miss Mundo obtuvo la corona en México en 2023, así como los diseños exclusivos para figuras como la joven, también oriunda de Mendoza, Maya Wanvisa y la salteña Fátyma Herrera en los Premios de la Moda de Salta. Su atelier, bautizado Fatal boutique & Ávila en honor al apellido materno, cumplió cuatro años en el mercado y ha logrado posicionarse fuertemente en pasarelas de Córdoba, Buenos Aires y Mendoza.
Sin embargo, lejos de los textiles delicados y los apliques sofisticados de perlas y piedras, el modisto mendocino encuentra su cable a tierra en la adrenalina pura y el terreno escarpado del Downhill, una vertiente de ciclismo extremo. Esta disciplina es considerada una de las prácticas deportivas más arriesgadas del planeta; los corredores descienden pendientes escarpadas e inaccesibles a pie a velocidades que superan los 50 kilómetros por hora, sorteando rocas, saltos y cortes profundos en el terreno. No es la primera vez que la alta velocidad le pasa factura en un peligroso accidente a este polifacético artista, quien además cuenta con un pasado como acróbata aéreo, devorador de fuego y motoquero del "globo de la muerte" en el Circo Rodas.
El video del violento accidente en las cercanías del Teatro Griego:
El hecho ocurrió durante la bajada del filo del Teatro Griego, en la zona del Parque de montaña. Según relató el propio protagonista, perdió el control de su rodado y cayó de punta en una pendiente sumamente empinada. Para proteger su cabeza del impacto directo contra las rocas, Albarracín interpuso de forma instintiva el hombro y la espalda, recibiendo todo el impacto contra el suelo y sufriendo una fractura completa con desplazamiento en la clavícula.
"Al ser una quebradura donde el hueso se salió de su lugar y se quebró en su totalidad, sí o sí necesita cirugías", detalló el diseñador a MDZ. A pesar de contar con todas las protecciones reglamentarias de rigor como casco, pechera y coderas, la violencia del golpe lo trasladó directamente en ambulancia hacia el nosocomio público.
La pasión que supera cualquier fractura
A la espera de los estudios prequirúrgicos correspondientes y con el brazo completamente inmovilizado, el profesional de la moda aguarda la intervención programada para comienzos de la semana. La situación genera preocupación, ya que las manos representan su principal herramienta para moldear y coser sus delicados vestidos de gala. A pesar de los riesgos latentes de una disciplina que ha dejado secuelas irreversibles en otros corredores, el espíritu competitivo de Albarracín se mantiene intacto.
Tanto él como su círculo de colegas ciclistas coinciden en que la pasión que despierta el vértigo de la montaña es un motor difícil de apagar. Tras los procesos de curación ósea y la posterior rehabilitación muscular, la mente de este creador ya se encuentra fija en el retorno a las pistas montañosas. El contraste es total y llama a la reflexión: el mismo hombre que domina con precisión milimétrica la delicadeza de una aguja, desafía al peligro y al destino constantemente sobre dos ruedas.