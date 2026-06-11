Quién es la modelo mendocina elegida por Victoria Secret

Una joven y carismática modelo de la provincia sorprendió al quedar seleccionada en las audiciones para el desfile de moda más esperado del año a nivel mundial.

Frescura y proyección: la joven que representó a la provincia en el proceso de selección del famoso desfile.

La modelo mendocina Julieta Garbarino revolucionó el mundo de la moda local tras ser seleccionada para el casting presencial del Victoria's Secret Fashion Show 2026. La joven brilló en Miami como una de las dos únicas argentinas que alcanzaron esta exigente instancia global, marcando un hito histórico para la provincia.

Modelo mendocina Victoria's Secret (6) La modelo mendocina Julieta Garbarino posando al enfrentar el desafío que podría cambiar su carrera internacional. Foto: Archivo MDZ De las redes sociales a la elite de la moda El logro de Garbarino adquiere una dimensión extraordinaria al analizar cómo llegó a la audición realizada en el Dadeland Mall de Miami. Sin el respaldo de grandes agencias internacionales ni una trayectoria previa en el exterior, la joven captó la atención de los cazatalentos globales puramente a través de su perfil de Instagram y su porfolio fotográfico personal, demostrando el poder de las nuevas plataformas en el modelaje actual.

Modelo mendocina Victoria's Secret (4) Parte del jurado estelar encargado de seleccionar las nuevas narrativas y perfiles para el Victoria's Secret Fashion Show 2026. Foto: Archivos MDZ Un jurado de estrellas y un cambio de paradigma Durante las jornadas del 21 y 22 de mayo, la mendocina enfrentó a un comité de evaluación de altísimo nivel, liderado por la supermodelo internacional Gigi Hadid. Este proceso se enmarca en la renovada estrategia de la empresa, que busca redefinir sus antiguos estándares estéticos mediante convocatorias abiertas en ciudades clave de Estados Unidos, permitiendo la participación de talentos independientes de diversos orígenes.