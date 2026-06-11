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Quién es la modelo mendocina elegida por Victoria Secret

Una joven y carismática modelo de la provincia sorprendió al quedar seleccionada en las audiciones para el desfile de moda más esperado del año a nivel mundial.

Diego Quiroga

Diego Quiroga

Frescura y proyección: la joven que representó a la provincia en el proceso de selección del famoso desfile.

Frescura y proyección: la joven que representó a la provincia en el proceso de selección del famoso desfile.

Foto: Archivo MDZ

La modelo mendocina Julieta Garbarino revolucionó el mundo de la moda local tras ser seleccionada para el casting presencial del Victoria's Secret Fashion Show 2026. La joven brilló en Miami como una de las dos únicas argentinas que alcanzaron esta exigente instancia global, marcando un hito histórico para la provincia.

Modelo mendocina Victoria's Secret (6)
La modelo mendocina Julieta Garbarino posando al enfrentar el desafío que podría cambiar su carrera internacional.

La modelo mendocina Julieta Garbarino posando al enfrentar el desafío que podría cambiar su carrera internacional.

De las redes sociales a la elite de la moda

El logro de Garbarino adquiere una dimensión extraordinaria al analizar cómo llegó a la audición realizada en el Dadeland Mall de Miami. Sin el respaldo de grandes agencias internacionales ni una trayectoria previa en el exterior, la joven captó la atención de los cazatalentos globales puramente a través de su perfil de Instagram y su porfolio fotográfico personal, demostrando el poder de las nuevas plataformas en el modelaje actual.

Modelo mendocina Victoria's Secret (4)
Parte del jurado estelar encargado de seleccionar las nuevas narrativas y perfiles para el Victoria's Secret Fashion Show 2026.

Parte del jurado estelar encargado de seleccionar las nuevas narrativas y perfiles para el Victoria's Secret Fashion Show 2026.

Un jurado de estrellas y un cambio de paradigma

Durante las jornadas del 21 y 22 de mayo, la mendocina enfrentó a un comité de evaluación de altísimo nivel, liderado por la supermodelo internacional Gigi Hadid. Este proceso se enmarca en la renovada estrategia de la empresa, que busca redefinir sus antiguos estándares estéticos mediante convocatorias abiertas en ciudades clave de Estados Unidos, permitiendo la participación de talentos independientes de diversos orígenes.

Modelo mendocina Victoria's Secret (1)
Postales de las intensas jornadas de evaluación en Miami, donde solo dos argentinas lograron clasificar.

Postales de las intensas jornadas de evaluación en Miami, donde solo dos argentinas lograron clasificar.

El impacto en la región y el futuro del show

Aunque los resultados definitivos del Victoria's Secret Fashion Show 2026 aún no se han revelado, la sola presencia de Julieta en esta fase genera una enorme expectativa en el mercado latinoamericano. El antecedente de la colombiana Valentina Castro en 2025 abrió las puertas para la región, y ahora la meta no es solo caminar por la pasarela más mediática del planeta, sino también la posibilidad de sellar un contrato exclusivo con la prestigiosa agencia IMG Models.

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