Quién es la modelo mendocina elegida por Victoria Secret
Una joven y carismática modelo de la provincia sorprendió al quedar seleccionada en las audiciones para el desfile de moda más esperado del año a nivel mundial.
La modelo mendocina Julieta Garbarino revolucionó el mundo de la moda local tras ser seleccionada para el casting presencial del Victoria's Secret Fashion Show 2026. La joven brilló en Miami como una de las dos únicas argentinas que alcanzaron esta exigente instancia global, marcando un hito histórico para la provincia.
De las redes sociales a la elite de la moda
El logro de Garbarino adquiere una dimensión extraordinaria al analizar cómo llegó a la audición realizada en el Dadeland Mall de Miami. Sin el respaldo de grandes agencias internacionales ni una trayectoria previa en el exterior, la joven captó la atención de los cazatalentos globales puramente a través de su perfil de Instagram y su porfolio fotográfico personal, demostrando el poder de las nuevas plataformas en el modelaje actual.
Un jurado de estrellas y un cambio de paradigma
Durante las jornadas del 21 y 22 de mayo, la mendocina enfrentó a un comité de evaluación de altísimo nivel, liderado por la supermodelo internacional Gigi Hadid. Este proceso se enmarca en la renovada estrategia de la empresa, que busca redefinir sus antiguos estándares estéticos mediante convocatorias abiertas en ciudades clave de Estados Unidos, permitiendo la participación de talentos independientes de diversos orígenes.
El impacto en la región y el futuro del show
Aunque los resultados definitivos del Victoria's Secret Fashion Show 2026 aún no se han revelado, la sola presencia de Julieta en esta fase genera una enorme expectativa en el mercado latinoamericano. El antecedente de la colombiana Valentina Castro en 2025 abrió las puertas para la región, y ahora la meta no es solo caminar por la pasarela más mediática del planeta, sino también la posibilidad de sellar un contrato exclusivo con la prestigiosa agencia IMG Models.