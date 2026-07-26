Esculturas inéditas y arte contemporáneo: así será la gran renovación del ECA

El Espacio Contemporáneo de Arte (ECA) Eliana Molinelli volverá a convertirse en un punto de encuentro para los amantes del arte con la inauguración de tres exposiciones simultáneas que reúnen diferentes lenguajes y generaciones de artistas. La apertura será el viernes 10 de julio, a las 19, con entrada libre y gratuita, y las muestras permanecerán abiertas al público hasta el 26 de septiembre.

La propuesta invita a recorrer tres salas con miradas muy distintas, que van desde el homenaje a uno de los grandes referentes de la escultura mendocina hasta proyectos que exploran la memoria, la naturaleza y la identidad a través de la pintura y la fotografía.

La Sala Central será escenario de "Quesada por Quesada", una exposición dedicada al reconocido artista Luis Quesada, cuya trayectoria dejó una profunda huella en las artes visuales de Mendoza.

La particularidad de esta muestra es que fue concebida por su hija y colaboradora, la artista Acelí "Pepe" Quesada, quien realizó una cuidada selección de obras que permite recorrer diferentes momentos de la producción del escultor.

El público podrá apreciar esculturas de distintos formatos realizadas en madera calada, ensamblada, laminada y policromada, además de grabados, dibujos en carbonilla y composiciones elaboradas con módulos de madera. Entre las piezas seleccionadas también se incluyen trabajos inéditos que nunca habían sido exhibidos.

Paisajes, memoria y mundos imaginarios

En la Sala El Palomar se presentará "Umbral", una exposición compartida por las artistas Montse Bassols y Noelia Álvarez. La propuesta construye un diálogo entre dos universos visuales que encuentran puntos de encuentro en la naturaleza, los recuerdos y la imaginación.

Mientras Bassols desarrolla paisajes donde la luz y el color generan atmósferas que oscilan entre lo real y lo abstracto, Álvarez incorpora figuras cargadas de simbolismo que habitan escenarios oníricos y abiertos a múltiples interpretaciones. El recorrido invita al visitante a transitar un espacio donde lo sensorial y lo poético se entrelazan.

Una reflexión sobre la identidad a través de la fotografía

La tercera propuesta podrá visitarse en la Sala Resurgir, donde el fotógrafo David Bou presentará "Soy lo que me compone". Se trata de un proyecto que pone el foco en la identidad personal mediante una serie de imágenes donde la luz y la sombra funcionan como elementos narrativos. Cada fotografía propone una pausa para la contemplación y la reflexión, explorando distintas facetas de la experiencia humana desde una mirada íntima.

Cuándo y dónde visitar las muestras

Las tres exposiciones podrán recorrerse en el Espacio Contemporáneo de Arte Eliana Molinelli, ubicado en la esquina de 9 de Julio y Gutiérrez, en la Ciudad de Mendoza. El espacio permanecerá abierto de lunes a sábados y feriados, de 9 a 19, con entrada libre y gratuita.

La programación estará disponible hasta el sábado 26 de septiembre, ofreciendo durante casi tres meses la posibilidad de descubrir propuestas artísticas que abarcan la escultura, la pintura y la fotografía contemporánea en un mismo recorrido.