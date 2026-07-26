Valeria Mazza causó sensación con su look exclusivo: ¡mirá!

Valeria Mazza deslumbró en el Starlite Festival con un impecable look monocromático de Jorge Rey. No te pierdas las fotos en la nota.

Para el Starlite Festival, uno de los eventos más exclusivos del verano europeo, Valeria Mazza eligió un estilismo monocromático firmado por Jorge Rey, que fue uno de los looks más comentados de la noche.

El outfit estuvo compuesto por un top negro de inspiración lencera, con detalles de puntilla en el escote y finos breteles, el cual acompañó con un pantalón negro de tiro alto, silueta amplia y gran volumen, con pinzas marcadas y un cinturón incorporado con hebilla metálica.

Lo más interesante es que su moldería reinterpretó las formas tradicionales de la bombacha de campo desde una mirada de alta moda, creando un contraste perfecto entre lo estructurado y lo fluido.

Para completar el look, Valeria lució unas sandalias de taco fino negro, un collar largo, y llevó el cabello suelto con ondas suaves y maquillaje en tonos neutros.