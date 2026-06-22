Fue interceptado por motochorros, le apuntaron con un arma y le robaron dinero en efectivo

El hombre regresaba a su casa cuando fue interceptado por motochorros armados. Aunque intentaron llevarse el rodado, finalmente escaparon con dinero en efectivo.

La víctima fue asaltada por motochorros armados que solo lograron apoderarse de una billetera antes de darse a la fuga.Foto: Santiago Tagua/MDZ

Un hombre de 42 años fue víctima de un asalto durante la noche del domingo en Maipú cuando motochorros armados lo interceptaron e intentaron robarle el vehículo en el que circulaba. Los malvivientes no lograron el cometido, se llevaron una billetera y se dieron a la fuga.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió a las 22 en la intersección de calles Gerónimo Ruiz y Ruta Provincial 60 cuando la víctima regresaba de trabajar. Según la denuncia, los sospechosos comenzaron a seguir a la víctima hasta que lograron alcanzarla.

Lo amenazaron con un arma Bajo amenazas con un arma de fuego, los asaltantes intentaron apoderarse de la motocicleta. Sin embargo, al no conseguir su objetivo, terminaron robándole la billetera, que contenía dinero en efectivo.

Tras concretar el robo, los delincuentes escaparon y lograron darse a la fuga antes de la llegada de los efectivos policiales.