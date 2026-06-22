Fue interceptado por motochorros, le apuntaron con un arma y le robaron dinero en efectivo
El hombre regresaba a su casa cuando fue interceptado por motochorros armados. Aunque intentaron llevarse el rodado, finalmente escaparon con dinero en efectivo.
Un hombre de 42 años fue víctima de un asalto durante la noche del domingo en Maipú cuando motochorros armados lo interceptaron e intentaron robarle el vehículo en el que circulaba. Los malvivientes no lograron el cometido, se llevaron una billetera y se dieron a la fuga.
De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió a las 22 en la intersección de calles Gerónimo Ruiz y Ruta Provincial 60 cuando la víctima regresaba de trabajar. Según la denuncia, los sospechosos comenzaron a seguir a la víctima hasta que lograron alcanzarla.
Lo amenazaron con un arma
Bajo amenazas con un arma de fuego, los asaltantes intentaron apoderarse de la motocicleta. Sin embargo, al no conseguir su objetivo, terminaron robándole la billetera, que contenía dinero en efectivo.
Tras concretar el robo, los delincuentes escaparon y lograron darse a la fuga antes de la llegada de los efectivos policiales.
La causa quedó en manos de la Oficina Fiscal de Maipú, que tomara las actuaciones correspondientes para identificar a los autores del hecho y avanzar con la causa.