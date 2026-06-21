Investigan la muerte de una niña de 3 años en San Carlos: los padres tienen antecedentes por maltrato

La muerte de una niña de 3 años ocurrida el sábado en San Carlos abrió una compleja investigación que busca determinar las circunstancias que rodearon el fallecimiento. Los padres de la menor quedaron aprehendidos mientras se realizan distintas medidas para establecer si existió algún tipo de maltrato.

La víctima fue identificada como Evelin Siomara Estrada Flores , de 3 años, quien ingresó sin signos vitales al Hospital Regional Antonio J. Scaravelli , en Tunuyán .

De acuerdo con la información incorporada al expediente, el hecho salió a la luz cerca de las 17, cuando el Centro Estratégico de Operacione s ( CEO ) Valle de Uco tomó conocimiento del ingreso de una menor fallecida al centro asistencial.

Cuando los efectivos policiales comenzaron con las primeras averiguaciones, entrevistaron a la madre de la niña, quien manifestó que la pequeña se encontraba jugando junto a sus hermanos en el frente de la vivienda familiar, ubicada en el barrio Valle Hermoso , sobre calle Coronel Videla .

Según su relato, uno de sus hijos, de 4 años, le avisó que Evelin no respondía. Ante esa situación, aseguró que salió a verificar lo ocurrido, pidió ayuda y trasladó a la menor en un vehículo particular hasta el Hospital Scaravelli , de Tunuyán, donde los médicos constataron que ya no presentaba signos vitales.

Los antecedentes que encendieron las alarmas

A medida que avanzaban las actuaciones, los investigadores detectaron que la familia registraba antecedentes vinculados a presuntas situaciones de maltrato, motivo por el cual la Fiscalía ordenó profundizar las medidas investigativas.

En ese contexto, se dispuso un allanamiento en la vivienda donde residía la niña para realizar pericias y recolectar elementos de interés para la causa.

Por orden de la Oficina Fiscal San Carlos, tanto la madre, Norma Flores Villa Puma (27), como el padre de la menor, Elías Estrada (29), quedaron aprehendidos de manera preventiva mientras se desarrollan las investigaciones.

Una causa bajo investigación

La Justicia trabaja para reconstruir las últimas horas de vida de la niña y determinar si su fallecimiento fue consecuencia de una muerte natural, un accidente o si existió algún tipo de responsabilidad por parte de los adultos a cargo de su cuidado.

Además de las pericias realizadas en la vivienda, los investigadores aguardan los resultados de los estudios forenses que serán claves para establecer la causa de muerte y definir la situación procesal de los padres.