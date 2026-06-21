Golpe al narcotráfico en Misiones: hallaron 257 bultos con más de 5.700 kilos de marihuana

El operativo fue realizado en Caraguatay por la Policía de Misiones y el Grupo Operativo Conjunto del Nordeste Argentino (GOC-NEA). Hallaron 257 bultos ocultos en un campamento clandestino y decomisaron más de 5.700 kilos de droga.

Un operativo conjunto entre la Policía de la Provincia de Misiones y el Grupo Operativo Conjunto del Nordeste Argentino (GOC-NEA) desmanteló un campamento utilizado para el acopio de marihuana en una zona de monte de la localidad de Caraguatay, ubicada a unos 160 kilómetros al norte de la ciudad de Posadas y unos 140 kilómetros al sur de las Cataratas del Iguazú, sobre el río Paraná.

En el lugar se secuestraron 5.770 kilogramos de droga, valuados en más de 21.600 millones de pesos. El procedimiento se concretó durante la tarde-noche del viernes 19 de junio, luego de una investigación desarrollada por efectivos de las divisiones Drogas Peligrosas de las Unidades Regionales III de la ciudad de Eldorado y XV de Montecarlo, junto a fuerzas federales que integran el GOC-NEA.

Según fuentes allegadas a la investigación, se pudo detectar un punto de acopio oculto en una zona rural, donde una organización narcocriminal almacenaba una importante carga de marihuana destinada presuntamente a su posterior distribución.

Una vez confirmado el lugar, se desplegó un amplio operativo con apoyo de distintas unidades especializadas. Los efectivos ingresaron al monte y realizaron rastrillajes en chacras y sectores rurales con el objetivo de localizar a los responsables de la custodia del cargamento.

257 bultos

En el procedimiento fueron hallados 257 bultos ocultos entre la vegetación y cubiertos con lonas. Por disposición de la Fiscalía Federal y del Juzgado Federal de Eldorado, a cargo de Miguel Guerrero, la carga fue trasladada bajo un estricto operativo de seguridad para realizar el pesaje y las diligencias judiciales correspondientes.

El pesaje determinó el secuestro de 4.912 kilogramos de marihuana prensada y 858 kilogramos de flores de marihuana, totalizando 5.770 kilogramos de estupefacientes.

Más de 21,5 mil millones de pesos

Según fuentes judiciales, la droga incautada tiene un valor estimado de $21.639.375.000, convirtiéndose en uno de los procedimientos antidrogas más importantes registrados en Misiones en los últimos años.

Los investigadores aún no pudieron identificar ni detener a los integrantes de la organización criminal responsable del almacenamiento y traslado del cargamento. Para las fuerzas de seguridad provinciales y nacionales, el procedimiento permitió desarticular un punto clave dentro de la logística narco que operaba en la región, generando un fuerte impacto económico sobre la estructura criminal investigada.