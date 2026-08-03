Monotributo y billeteras virtuales: Misiones eliminó las retenciones sobre los Ingresos Brutos

El monto alcanza hasta la categoría D del monotributo, unos 30,6 millones de pesos anuales de facturación. Claves de la decisión de Misiones.

El gobernador de Misiones Hugo Passalacqua dispuso el beneficio en Ingresos Brutos referidas a las retenciones el monotributo, y realizadas vía billeteras virtuales.

A partir del sábado 1 de agosto quedaron eliminadas las retenciones anticipadas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos sobre las acreditaciones de hasta $2.184.404 realizadas mediante billeteras virtuales en la provincia de Misiones.

La medida decretada por el gobierno provincial también eliminó esas retenciones sobre las transferencias recibidas en cuentas bancarias por monotributistas de hasta la categoría D, lo que implica hasta los 30.628.494,31 pesos anuales.

Sin retenciones automáticas Por instrucción del gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, la provincia excluyó las acreditaciones de menor escala del Régimen de Recaudación y Control de Acreditaciones en Cuentas de Pago (SIRCUPA) y eliminó las retenciones automáticas sobre las transferencias recibidas en cuentas bancarias por monotributistas comprendidos hasta la categoría D.

En el caso de las billeteras virtuales, el beneficio alcanza a las acreditaciones mensuales de hasta $2.184.404, monto equivalente al límite vigente para la categoría D del Monotributo. En cuanto a las cuentas bancarias, la eliminación de las retenciones se aplica a las transferencias recibidas por monotributistas comprendidos hasta esa categoría.

Gobierno activo La medida forma parte de las políticas de alivio fiscal impulsadas por el Gobierno de Misiones para adecuar el sistema tributario provincial a las nuevas modalidades de pago, simplificar la operatoria tributaria y reducir la carga sobre pequeños contribuyentes.