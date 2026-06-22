Liberaron a los padres de la niña de 3 años que murió en San Carlos: la necropsia descartó signos de violencia

La investigación por la muerte de Evelin Siomara Estrada Flores , la niña de 3 años que falleció en San Carlos , dio un giro en las últimas horas luego de que la Justicia ordenara la liberación de sus padres , quienes habían sido aprehendidos de manera preventiva por sospechas de posible maltrato infantil mientras se desarrollaban las primeras medidas del caso.

La decisión fue comunicada por la Unidad Fiscal del Valle de Uco , que informó que, con las pruebas reunida hasta el momento, no existen elementos que permitan responsabilizar penalmente a los progenitores por la muerte de la menor.

Los primeros informes de la necropsia realizada por el Cuerpo Médico Forense descartaron la existencia de golpes internos o externos en el cuerpo de la niña. Además, los especialistas establecieron que no presentaba fracturas ni lesiones de ningún tipo, ya fueran recientes o de antigua data.

Los estudios también permitieron descartar la presencia de picaduras , una hipótesis que había comenzado a circular durante las primeras horas de la investigación.

Pese a esos avances, la causa continúa abierta y los investigadores buscan determinar qué provocó el fallecimiento de la pequeña.

Para ello, se ordenaron estudios anatomopatológicos complementarios que permitirán establecer si existía alguna condición médica previa o problema de salud que pueda explicar las causas de la muerte.

Los resultados de esos análisis serán claves para esclarecer definitivamente cuales fueron los motivos por los que murió la menor.

El caso

La investigación se inició durante la tarde del sábado, cuando el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) Valle de Uco tomó conocimiento del ingreso de una niña de 3 años sin signos vitales al Hospital Regional Antonio J. Scaravelli, de Tunuyán. La víctima fue identificada como Evelin Siomara Estrada Flores.

A partir de esa información, efectivos policiales comenzaron a realizar las primeras averiguaciones para reconstruir las circunstancias que rodearon el fallecimiento de la menor. En ese marco, entrevistaron a la madre de la niña, quien relató que Evelin había estado jugando junto a sus hermanos en el frente de la vivienda familiar, ubicada en el barrio Valle Hermoso, sobre calle Coronel Videla, en San Carlos.

Según explicó la mujer, uno de sus hijos, de 4 años, le advirtió que la pequeña no respondía. Ante esa situación, salió a verificar lo ocurrido y, al advertir el estado de la menor, buscó ayuda y la trasladó en un vehículo particular hasta el mencionado nosocomio. Sin embargo, al llegar al centro asistencial, los médicos constataron que la niña ya había fallecido.

Antecedentes por maltrato

Con el avance de las actuaciones, los investigadores detectaron que la familia registraba antecedentes relacionados con presuntas situaciones de maltrato infantil, circunstancia que llevó a la Fiscalía a profundizar las medidas de investigación para descartar cualquier hecho de violencia.

En ese contexto, se ordenó un allanamiento en la vivienda donde residía la menor con el objetivo de realizar pericias y recolectar elementos que pudieran resultar de interés para la causa. Asimismo, por disposición de la Oficina Fiscal de San Carlos, los padres de la niña, Norma Flores Villa Puma, de 27 años, y Elías Estrada, de 29, fueron aprehendidos preventivamente mientras se desarrollaban las primeras medidas investigativas.