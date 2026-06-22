Entre Maipú y Godoy Cruz apareció Palestino: Marcelo Eggel continuará su carrera en Chile

El mercado de pases comienza a moverse alrededor de uno de los futbolistas más destacados de Deportivo Maipú . Cuando parecía que el futuro de Marcelo Eggel podía estar vinculado a Godoy Cruz o incluso a algún equipo importante de la Primera Nacional, desde Chile surgió un interesado concreto: el Club Deportivo Palestino .

El mediocampista de 26 años aparece como una de las prioridades de la institución trasandina para reforzar su plantel de cara a la segunda parte de la temporada. Sin embargo, la operación no será sencilla. Deportivo Maipú solo está dispuesto a desprenderse del jugador mediante la ejecución de la cláusula de rescisión, cuyo monto oscila entre los 500.000 y 600.000 dólares.

Palestino no es el único club que sigue de cerca la situación del volante. También existe interés por parte de Colón de Santa Fe, mientras que Godoy Cruz continúa atento a cualquier novedad que pueda surgir en torno al futbolista que tuvo una destacada campaña con la camiseta cruzada.

Por el momento no hay una definición, aunque todo indica que el futuro de Eggel podría estar lejos de calle Vergara. La decisión final dependerá tanto de la voluntad del jugador como de la capacidad de alguno de los interesados para satisfacer las pretensiones económicas de Deportivo Maipú.

Mientras tanto, en el Cruzado siguen de cerca una negociación que podría derivar en una de las transferencias más importantes del actual mercado de pases.

Marcelo Eggel jugó ayer su último partido en el Deportivo Maipú. Prensa Deportivo Maipú

Felipe Rivarola deja Deportivo Maipú y apunta a un regreso al Federal A

Deportivo Maipú sumará una nueva baja en este mercado de pases. El delantero paraguayo Felipe Rivarola rescindirá su contrato con el Cruzado y todo indica que continuará su carrera en el Federal A, categoría en la que ya tuvo pasos anteriores.

Rivarola no logró consolidarse dentro de la consideración principal del cuerpo técnico y, tras las conversaciones mantenidas entre las partes, se avanzó en la desvinculación. De esta manera, el atacante quedará en libertad de acción para definir su próximo destino.

En Maipú, la salida del paraguayo se suma a otros movimientos que está atravesando el plantel en plena etapa de reestructuración. Mientras tanto, el club continúa trabajando en el armado del equipo para afrontar la segunda parte de la temporada.