Deportivo Maipú empató sin goles con Gimnasia y Tiro y quedó en el décimo lugar de la Zona B

Deportivo Maipú empató 0-0 con Gimnasia y Tiro de Salta en el encuentro pendiente de la fecha 4 de la Primera Nacional . En el estadio Omar Higinio Sperdutti, el conjunto dirigido por Mariano Echeverría volvió a sumar después de dos derrotas consecutivas, aunque no logró acercarse a los puestos de clasificación.

Con este resultado, el Cruzado concluyó la primera rueda del campeonato en la décima posición de la Zona B con 22 puntos, todavía fuera de la zona de Reducido y con la obligación de mejorar en la segunda mitad de la temporada para volver a meterse en la pelea.

La primera situación clara llegó a los 11 minutos. Franco Saccone desbordó por la derecha y lanzó un centro peligroso que complicó al arquero visitante. Tras el rebote, Juan Cruz Giacone apareció en el área chica y definió de primera, aunque la pelota se fue apenas desviada.

Deportivo Maipú intentará cosechar una victoria que le permita recuperarse de la caída sufrida hace una semana en San Juan.

El encuentro tuvo un desarrollo parejo y con pocas emociones. Gimnasia y Tiro logró neutralizar varios intentos del local y el primer tiempo terminó sin diferencias en el marcador.

En el complemento, Maipú volvió a mostrarse más ambicioso. A los 7 minutos, Saccone ingresó por el sector izquierdo y envió un centro rasante que un defensor alcanzó a despejar justo antes de que Tomás Silva quedara en posición de remate.

La ocasión más clara llegó tres minutos después. Marcelo Eggel metió un preciso centro al área y Juan Pablo Gobetto ganó de cabeza, pero se encontró con una gran respuesta del arquero visitante, que evitó el gol con una notable atajada.

Un punto que sirve poco para la tabla

Con Mariano Echeverría como DT, Maipú sumó 14 puntos de 21 posibles y se metió en zona de reducido. Prensa CDM

En el tramo final, ninguno de los dos equipos logró encontrar claridad para romper el cero. El Cruzado intentó asumir el protagonismo, pero volvió a mostrar dificultades para concretar las situaciones que generó.

Así, el empate terminó reflejando un partido equilibrado y dejó sensaciones encontradas en Maipú: cortó la racha negativa y mantuvo el arco en cero, aunque sigue sin conseguir el envión necesario para acercarse a los puestos de clasificación.

El minuto a minuto de Deportivo Maipú vs Gimnasia y Tiro