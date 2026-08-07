Deportivo Maipú perdió 2-0 en un partido clave por los primeros puestos del Reducido ante Midland

Por la fecha 24 de la Zona B, Deportivo Maipú cayó en el Estadio Ciudad de Libertad ante Midland por el doblete de Bulacio al minuto 7 y a los 75'.

Por la fecha 24 de la Primera Nacional 2026, Deportivo Maipú no pudo revalidad el triunfazo ante Atlanta del domingo pasado y perdió 2-0 en un duelo clave por los primeros puestos del Reducido de la Zona B contra Ferrocarril Midland este viernes por la noche en el Estadio Ciudad de Libertad, Merlo.

En un choque en el que al equipo de Mariano Echeverría le faltó agresividad para lograr incomodar y lastimar al contrario, el Funebrero se quedó con tres puntos importantísimos para prenderse en los primeros puestos gracias al doblete de Ezequiel Bulacio, que marcó un gol en cada tiempo.

El gol de Bulacio para el 1-0 de Midland LPF Play Las cosas comenzaron cuesta arriba para el Cruzado, que rápidamente se vio abajo en el marcador por un gol de cabeza de Bulacio al minuto 7 tras un córner. Luego de un primer tramo en el que la pasó realmente mal, el Cruzado pudo acomodarse en la cancha y manejó la pelota durante la mayor parte del primer tiempo en busca del empate, aunque las ocasiones más peligrosas llegaron de parte del equipo local y Nahuel Galardi tuvo que trabajar para evitar que ampliaran la ventaja.

En el complemento, el Botellero volvió a tener más posesión de la pelota, pero pese a su insistencia, le faltó intensidad y precisión en los últimos metros parta lastimar el arco rival. Y entonces apareció otra vez Bulacio, que a los 75’ aumentó la diferencia en favor de Midland con un golazo desde afuera del área.

Con esta derrota, Deportivo Maipú se mantuvo en la séptima colocación de la Zona B con 32 unidades, aunque con la posibilidad de bajar al noveno puesto y salir del Reducido dependiendo de los resultados de Atlético Rafaela y San Martín de Tucumán durante el transcurso del fin de semana. La próxima fecha, visitará a Godoy Cruz en un derbi provincial que promete y mucho.