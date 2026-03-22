Deportivo Maipú cayó 1-0 frente a Midland en su estadio y quedó penúltimo en su zona
Deportivo Maipú no pudo ante Midland por la sexta fecha de la Primera Nacional y, si bien todavía falta mucho, momentáneamente se ubica en zona de descenso.
Deportivo Maipú perdió 1-0 frente a Midland por la fecha 6 de la Primera Nacional en el estadio Omar Higinio Sperdutti y profundizó su mal presente en la segunda categoría del fútbol argentino. El equipo mendocino no pudo reaccionar tras un golpe temprano y volvió a quedarse con las manos vacías.
La visita pegó a los 11 minutos del primer tiempo, cuando Juan Cruz Vega apareció solo por el segundo palo para empujar un centro rasante y marcar el único gol del partido. Desde ahí, el Cruzado quedó obligado a ir a buscarlo, pero le costó encontrar claridad.
El gol de Midland para el 1-0 ante el Cruzado
En el complemento, Maipú tuvo algunas aproximaciones, como un remate de Juan Pablo Gobetto que se fue alto y otro intento de Matías Viguet que pasó cerca. Sin embargo, nunca logró incomodar seriamente al rival y dejó espacios en el fondo.
Midland incluso pudo ampliar la diferencia sobre el cierre, pero se encontró con una buena respuesta de Nahuel Galardi y un remate en el travesaño. El local empujó hasta el final, aunque sin ideas, y terminó sumando su segunda derrota consecutiva.
Con este resultado, el Cruzado acumula tres partidos sin ganar y quedó penúltimo en la Zona B con 4 puntos. En la próxima fecha, buscará recuperarse nada menos que ante Godoy Cruz, en el Malvinas Argentinas.