Deportivo Maipú cayó 1-0 frente a Midland en su estadio y quedó penúltimo en su zona

Deportivo Maipú perdió 1-0 frente a Midland por la fecha 6 de la Primera Nacional en el estadio Omar Higinio Sperdutti y profundizó su mal presente en la segunda categoría del fútbol argentino. El equipo mendocino no pudo reaccionar tras un golpe temprano y volvió a quedarse con las manos vacías.

La visita pegó a los 11 minutos del primer tiempo, cuando Juan Cruz Vega apareció solo por el segundo palo para empujar un centro rasante y marcar el único gol del partido. Desde ahí, el Cruzado quedó obligado a ir a buscarlo, pero le costó encontrar claridad.

En el complemento, Maipú tuvo algunas aproximaciones, como un remate de Juan Pablo Gobetto que se fue alto y otro intento de Matías Viguet que pasó cerca. Sin embargo, nunca logró incomodar seriamente al rival y dejó espacios en el fondo.

"Julián Vera" Por el gol del jugador de Midland ante Deportivo Maipú. pic.twitter.com/fynqEKhQ0G

Midland incluso pudo ampliar la diferencia sobre el cierre, pero se encontró con una buena respuesta de Nahuel Galardi y un remate en el travesaño. El local empujó hasta el final, aunque sin ideas, y terminó sumando su segunda derrota consecutiva.

Con este resultado, el Cruzado acumula tres partidos sin ganar y quedó penúltimo en la Zona B con 4 puntos. En la próxima fecha, buscará recuperarse nada menos que ante Godoy Cruz, en el Malvinas Argentinas.

El minuto a minuto de Deportivo Maipú vs Midland