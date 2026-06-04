Un club del fútbol mendocino evalúa medidas ante la feroz interna de su barra

El muy buen presente que atraviesa Deportivo Maipú en el actual torneo de la Primera Nacional contrasta con el complejo panorama que aparece frente a dos hechos puntuales que se dieron durante esta semana y que llevó a los directivos a tomar decisiones para evitar un problema mayor.

El domingo pasado, el equipo que dirige Mariano Echeverría superó 3 a 2 a Chacarita Juniors , en un partido correspondiente a la fecha 16 del máximo certamen de ascenso, lo que le permitió subir varios puestos en la tabla de posiciones y meterse dentro de los clasificados al reducido.

Sin embargo, una vez terminado el encuentro, se produjeron algunas corridas a la salida del estadio de calle Vergara que pusieron en alerta a las autoridades del club como así también del Ministerio de Seguridad .

Este episodio del domingo, que no pasó a mayores por el accionar policial, se suma a la detención de varios integrantes de una de las facciones de la barra del Cruzado.

PORTADA Colla y Sosa detenidos.jpg Dos de los detenidos que tendrían relación con una de las facciones de la barra.

En plena investigación por el asesinato de Germán Di Giovambattista, un empleado municipal de Guaymallén, entre lunes y martes fueron detenidas siete personas que tendrían relación con la facción que hoy ocupa los tablones de la popular del estadio Omar Higinio Sperdutti.

Deportivo Maipú, en alerta

Estos dos hechos pusieron en alerta a la dirigencia de Maipú, que por estas horas analiza tomar algunas medidas para el próximo encuentro que el Botellero disputará en condición de local, previsto para el domingo 14 ante Tristán Suárez.

Maipu (2) La popular donde se ubica La Banda Botellera. Prensa CDM

Desde la institución confiaron a MDZ que “la semana que viene vamos a tener que ponernos a laburar con la Policía para que no pase nada. Ahora estamos con el tema del viaje (a Santiago del Estero, en donde juegan el domingo), pero tenemos que pensar seriamente en que no suceda nada raro. Tenemos que cuidar la integridad de todos los que van a la cancha”.